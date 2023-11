Mercredi, le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, a lancé un nouvel appel à la vaccination, en raison d’une circulation « sérieuse » de la COVID-19 et d'une vague imminente d’influenza au Québec. Voici sept questions pour comprendre pourquoi la vaccination demeure un outil important dans la lutte contre ces maladies infectieuses.

1. Pourquoi conseille-t-on de se faire vacciner maintenant?

Le nombre d’infections respiratoires au Québec est très élevé depuis plusieurs semaines.

Pour l’instant, le niveau de circulation de l’influenza (grippe) demeure faible, mais on prévoit une vague avant Noël.

L’ INSPQ observe une croissance de la circulation du virus respiratoire syncytial (VRS) et un nombre élevé de cas de COVID-19.

Le SRAS-CoV-2 continue d'infecter des dizaines de milliers de Québécois par jour. De nombreuses éclosions sont d’ailleurs survenues dans les milieux de vie pour aînés et les hôpitaux du Québec au cours des dernières semaines, a souligné le Dr Boileau.

Semaine du 1er octobre : 797 000 cas d’infections respiratoires, dont 215 000 à 310 000 sont des cas de COVID-19 Semaine du 15 octobre : 660 000 cas d’infections respiratoires, dont 146 000 à 239 000 sont des cas de COVID-19 Semaine du 29 octobre : 711 000 cas d’infections respiratoires, dont 139 000 à 211 000 sont des cas de COVID-19 Source : INSPQ (Nouvelle fenêtre)

On recense encore quotidiennement une centaine d’hospitalisations liées à la COVID-19.

Depuis le 1er octobre, 396 Québécois sont morts de la COVID-19; depuis le 1er septembre, c’est plus de 600. Depuis le début de l'année, près de 1800 Québécois sont décédés de la COVID-19. En comparaison, environ 300 personnes meurent en moyenne chaque année de la grippe (ou influenza) saisonnière au Québec.

Depuis le début de la pandémie, 18 879 Québécois sont morts de la COVID-19.

Il faut aussi souligner qu’on risque, avec chaque nouvelle infection du SRAS-CoV-2, de développer la COVID longue, qui se caractérise par des symptômes persistant plus de 12 semaines après l'infection initiale.

Une étude de l’ INSPQ estime qu’un travailleur de la santé québécois sur 10 pourrait être atteint de la COVID longue. Parmi ceux-ci, le tiers avaient des symptômes graves et plus de la moitié avaient des symptômes depuis plus d’un an.

Quant à la grippe, Santé Canada indique (Nouvelle fenêtre) qu’avant la pandémie de COVID-19, l’influenza avait un taux d'infection annuel estimé à 5 à 10 % chez les adultes et à 20 à 30 % chez les enfants.

2. Est-ce que les vaccins sont efficaces?

La vaccination contre la grippe et la COVID-19 a pour but de réduire le risque de complications, les hospitalisations et la mortalité. Elle ne vise pas à prévenir tous les cas de grippe ou de COVID-19.

L’efficacité du vaccin antigrippal varie d’année en année, en fonction de la souche en circulation. L’année dernière, il était efficace à 50 % pour réduire le risque de complications liées à la maladie.

En 2019-2020, ce taux se situait à 53 %; en 2017-2018, il était de 37 %; et en 2016-2017, il était de 44 %.

Quant à la dernière mouture du vaccin contre la COVID-19, elle réduit le risque de complications, selon les CDC (Nouvelle fenêtre) américains, de 69 % deux mois après l’injection et de 46 % après quatre mois. Le vaccin réduit de 4 à 29 % le risque d’être infecté (Nouvelle fenêtre).

Par ailleurs, la vaccination contre la COVID-19 réduit le risque de développer la COVID longue d’environ 15 %, selon une récente étude analysant les données de plus de 13 millions de personnes.

3. Qui devrait recevoir un vaccin?

La vaccination contre la COVID-19 et contre la grippe est particulièrement recommandée aux personnes à risque de développer des complications. Cela inclut :

les personnes résidant en CHSLD ou en RPA ;

les personnes âgées de 60 ans et plus;

les personnes âgées de 6 mois et plus immunodéprimées, dialysées ou considérées comme à risque élevé de complications;

les travailleurs de la santé;

les femmes enceintes.

Toutefois, la vaccination contre la COVID-19 est offerte gratuitement à toutes les personnes âgées de 6 mois ou plus.

4. A-t-on besoin d'être vacciné si on a déjà reçu une dose de rappel ou si on a été infecté par le SRAS-CoV-2?

Le nombre requis de doses de vaccin contre la COVID-19 n'est plus influencé par la présence ou non d'une infection antérieure ni par le nombre de doses déjà reçues.

Si une forte proportion de la population canadienne a acquis une immunité hybride lors des dernières vagues, la protection contre l’infection diminue au fil du temps, particulièrement chez les personnes plus âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli, précise le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI).

De plus, l'immunité acquise au cours des dernières vagues ne veut pas dire qu’on est complètement protégé contre les nouveaux variants en circulation.

C’est pourquoi le CCNI recommande aux personnes d’obtenir une dose si au moins six mois se sont écoulés depuis leur dernière dose de vaccin contre la COVID-19.

Au Québec, on recommande une dose de vaccin six mois après une infection à la COVID-19, mais une personne peut obtenir une dose, si elle le souhaite, après trois mois.

5. Qu’en est-il des femmes enceintes et des enfants?

Le vaccin contre la grippe :

n’est pas recommandé pour les enfants âgés de moins de 6 mois (à cause d’un manque de données probantes pour en démontrer l’efficacité);

est recommandé pour les enfants de plus de 6 mois (deux doses pour les moins de 9 ans et 1 dose pour les 9 ans et plus).

Le vaccin contre la COVID-19 est recommandé aux :

enfants âgés de 6 mois à 4 ans (deux doses pour ceux qui n’ont jamais été vaccinés, 1 dose pour les autres);

personnes de plus de 5 ans (une dose) qui ont reçu une dose il y a plus de six mois.

On propose deux doses du vaccin chez les jeunes enfants parce que cette population est plus susceptible d’avoir une immunité naïve contre ces deux maladies.

Les autorités rappellent que les enfants de moins de 6 mois font partie des personnes les plus à risque d’être hospitalisées en raison de la grippe; ils risquent de développer des pneumonies, le croup et la bronchiolite après une infection virale. C’est pourquoi on recommande aux personnes ayant un enfant de moins de 6 mois d'être vaccinées.

Rappelons également que le vaccin donné à la mère a un effet protecteur sur le bébé à la naissance.

6. Quels vaccins sont offerts?

Puisque les virus de la grippe et de la COVID-19 changent continuellement, la composition des vaccins est régulièrement revue.

En septembre, Santé Canada a autorisé deux nouveaux vaccins contre la COVID-19 – un de Moderna et un de Pfizer-BioNTech. Ceux-ci ciblent le variant XBB.1.5, de la famille Omicron.

Les deux vaccins peuvent être utilisés sans préférence, tant chez les adultes que chez les enfants. Le CCNI précise que des données plus récentes et plus rassurantes sur le risque de myocardite montrent qu’il n’est plus nécessaire pour les personnes âgées de 12 à 29 ans d’éviter le vaccin de Moderna.

La demande d’autorisation pour le vaccin conçu par Novovax est encore à l’étude.

Bien que les vaccins de Moderna et de Pfizer-BioNTech ne ciblent pas le EG.5.1, les données confirment qu’il offre une bonne protection contre différents variants en circulation, dont le EG.5.1 et le BA.2.86.

Deux variants dominent en ce moment au Québec : le EG.5.1, ainsi que différentes sous-lignées du XBB.

Le vaccin contre la grippe contient quatre souches différentes de l’influenza.

7. Quels sont les effets secondaires?

La plupart des manifestations cliniques inhabituelles sont bénignes et comprennent une douleur au point d’injection, une légère fièvre et un mal de tête. Les manifestations cliniques inhabituelles graves sont rares, mais possibles.

Il n’y a pas de contre-indication à recevoir plusieurs vaccins à la fois.

Plus de 99 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées à ce jour. De ces doses (Nouvelle fenêtre), 11 235 sont considérées comme ayant eu des effets graves (0,011 % des doses administrées). Parmi 455 rapports de décès soumis à Santé Canada, les autorités ont confirmé un lien de causalité probable avec la vaccination dans seulement 4 cas.