Cri du coeur d’une banque alimentaire de Sault-Sainte-Marie

En début de semaine, la banque alimentaire St. Vincent Place a publié une lettre ouverte pour lancer un cri du cœur et interpeller les élus de la région de Sault-Sainte-Marie, tant au conseil municipal que les élus au niveau provincial et fédéral, à venir faire du bénévolat.

La lettre fait état d’une demande croissante pour les services de la banque alimentaire de St. Vincent Place. Des records ont été atteints en 2023, notamment au niveau du nombre d’enfants desservis en un seul mois.

Selon l’autrice de la lettre ouverte, Sara McCleary, gestionnaire du marketing pour la banque alimentaire, l’intention de cette lettre est de rappeler aux politiciens que leurs portes sont toujours ouvertes, et que leur aide est toujours acceptée.

Sara McCleary croit que les politiciens gagneraient à interagir davantage avec les gens qui vivent les multiples crises auxquelles font face les personnes vulnérables à Sault-Sainte-Marie.

C’est une chose d’en entendre parler ou de lire là-dessus, mais c’est une autre chose entièrement d'interagir avec les gens qui vivent des difficultés au quotidien , poursuit-elle.

Les gens qui vivent l’insécurité alimentaire et la pauvreté ne sont pas ceux qui contactent leurs élus pour faire part de leurs inquiétudes. [...] Nous voulions créer une opportunité pour les élus de venir à la rencontre de ces gens.

Ron Sim, directeur du Soup Kitchen Community Centre de Sault-Sainte-Marie, explique que la demande pour les services qu’offre son organisme a doublé dans les trois dernières années, et particulièrement depuis la fin des restrictions sanitaires en lien avec la pandémie.

Il a espoir que cette lettre apporte de l’attention à la situation précaire de l’insécurité alimentaire à Sault-Sainte-Marie.

C’est un bon début. Souvent, on ne voit les politiciens que pendant les élections. […] Ça ne peut nuire s’ils viennent voir nos opérations, voir à quel point la situation est grave pour tout le monde.

Connie Raynor-Elliot, présidente et fondatrice de l’organisme Saving Our Young Adults, ne partage pas entièrement ce point de vue.

Elle ne voit pas la nécessité de publier une telle lettre.

Les gens feront du bénévolat parce que ça vient du cœur, pas parce qu’on les culpabilise , explique-t-elle, avant d’affirmer que selon elle, les conseillers actuels sont accessibles et impliqués dans la communauté. Ils savent ce qu’il se passe sur le terrain.

Mme Raynor-Elliot va même jusqu’à dire que la présence des politiciens dans les banques alimentaires et dans les soupes populaires pourrait nuire à la mission de ces organismes. C’est une question de protection de la confidentialité , affirme-t-elle.

Une lettre qui fait réagir les élus municipaux

Si Mme McCleary affirme que son intention n’était pas d’offenser quiconque, certains conseillers ont réagi fortement à cette lettre.

La conseillère Lisa Vezeau-Allen, du quartier 2, affirme qu'elle s'est sentie injustement visée en lisant la lettre, puisqu’à son avis, les conseillers municipaux sont très impliqués au niveau communautaire.

Elle n’a pas aimé le ton de la lettre, qui selon elle sous-entend qu’elle et ses collègues sont déconnectés de la réalité sur le terrain.

Mme Vezeau-Allen, qui est directrice de Grocers 4 Good, une épicerie à but non lucratif, aurait aimé que la lettre reconnaisse le travail qui est déjà fait par les conseillers et elle s’inquiète que l’attention médiatique que cette lettre a attirée soit de l’attention négative.

Elle soutient aussi que son rôle, en tant que conseillère municipale, est d’aller un pas plus loin que du simple bénévolat, en militant auprès des autres paliers de gouvernement pour aller chercher les fonds nécessaires pour régler les multiples crises qui sévissent en même temps dans sa ville.

La conseillère du quartier 3 Angela Caputo, qui a accepté l’invitation et ira faire du bénévolat à St. Vincent Place en fin de semaine, questionne la nécessité de publier la lettre dans les médias.

Par contre, elle comprend aussi le désespoir auquel font face les gens qui œuvrent dans le secteur des services sociaux.

Angela Caputo affirme qu'elle a elle-même mis sur pied des programmes pour offrir des repas aux plus démunis, et que la suggestion qu'elle et ses collègues ne connaissent pas la réalité sur le terrain a été blessante.

Pendant la dernière campagne électorale, Mme Caputo a demandé aux gens de donner à St. Vincent Place plutôt que de contribuer à sa campagne.

C’est le genre de leader que je veux être , dit-elle, mais elle ajoute qu’elle n’aime pas avoir à défendre sa crédibilité ou encore celle de St. Vincent Place.

Je crois que j’ai fait le travail sur le terrain depuis plusieurs années, et je crois que c’est important de reconnaître que je suis maintenant assise dans un siège plus élevé, à crier sur tous les toits ce que j’ai vécu en bas.

Sonny Spina, conseiller pour le quartier 1, croit que les intentions derrière cette lettre n’étaient pas nécessairement accusatoires.

Je connais Mme McCleary, et je sais que c’est quelqu’un qui a sa communauté à cœur. Je ne crois pas qu’elle voulait offenser quiconque , explique-t-il.

Je crois qu’elle était frustrée et que ses mots ont été mal choisis sur le coup , poursuit-il, en ajoutant qu’il comprend bien cette frustration.

Par contre, il est fortement en désaccord avec l’idée que les conseillers sont déconnectés de la réalité sur le terrain.

C’est tout le contraire, en fait , dit-il, en expliquant que le conseil municipal actuel comporte plusieurs membres qui ont des années d’expérience dans le milieu des services communautaires.

Une situation de crise

Si la publication de la lettre ne fait pas l’unanimité, tout le monde s’entend pour dire qu’il y a une crise de la sécurité alimentaire à Sault-Sainte-Marie.

Jane McGoldrick, directrice générale de l’organisme Harvest Algoma, exprime beaucoup d’empathie envers les gens qui sont sur les premières lignes de cette crise.

Je peux certainement comprendre la frustration que l’on ressent lorsqu’on a l’impression d’être un hamster dans une roue, à faire la même chose tous les jours.

En même temps, elle souligne qu’il y a eu du progrès depuis l’élection de ce conseil municipal, entre autres les efforts pour sauver Harvest Algoma, où la ville est intervenue pour éviter une fermeture.

Harvest Algoma distribue des milliers de kilos de nourriture dans plusieurs banques alimentaires de la région, et Mme McGoldrick attribue ce succès à la collaboration entre les divers organismes qui œuvrent dans ce milieu à Sault-Sainte-Marie.

La seule raison pour laquelle [Harvest Algoma] existe toujours, c’est que l’on a réussi à éliminer beaucoup de travail en silo.

Le but de cette lettre était d’ouvrir une conversation , explique Shauna DiGasparro, présidente du conseil d'administration de St. Vincent Place.

Avec la demande à la hausse, elle explique que dans une petite communauté comme Sault-Sainte-Marie, tout le monde connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un qui a recours à nos services.

Bien que le conseil municipal et la communauté donnent leurs appuis, et que plusieurs organismes travaillent à trouver des solutions, aucun organisme ne peut y arriver tout seul, poursuit Mme DiGasparro.

La Ville ne peut y arriver seule, nous devons travailler ensemble et forger des liens parce que c’est une situation qui demande la contribution de toute la communauté.

La lettre de St. Vincent Place a fait réagir aussi fortement parce que plusieurs y voient une distraction des vrais enjeux. Le problème vient d’en haut , selon Jane McGoldrick.

Nous avons besoin de travailler ensemble pour nous appuyer, pour nous soulever, pour faire entendre nos voix et faire des changements.

Même message de la part de la conseillère Angela Caputo.

Galen Weston fait des millions, et nous, nous devons composer avec des familles qui ne peuvent pas se permettre de nourrir leurs enfants , affirme-t-elle.