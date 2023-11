Blaine Higgs se prépare déjà pour ce qu’il espère être sa réélection. Le chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick incite les membres à faire des dons pour sa prochaine campagne électorale pour qu’il puisse y défendre ce qu’il appelle « le droit des parents » d'être informé sur la vie de leurs enfants à l'école. Les partis d’opposition y voient un virage à droite.

La lettre intitulée Le bon sens en matière de droits des parents a été envoyée par courriel mercredi matin.

Blaine Higgs y écrit : Soyons clairs : les parents ont le droit d’être informés sur la vie de leurs enfants et de s’y intéresser, que ce soit à la maison, à l’école ou ailleurs .

L’expression droits des parents est souvent utilisée par le premier ministre dans le débat entourant la politique 713 sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles de la province.

Depuis les révisions de la politique 713 voulue par le premier ministre, le consentement des parents est nécessaire pour que le personnel scolaire utilise le prénom ou pronom du choix des élèves de moins 16 ans.

Des changements contestés par le défenseur des enfants, les districts scolaires et des syndicats d'enseignant, entre autres, estimant que cette divulgation brime le droit des enfants et peut nuire à la sécurité de certains élèves.

Higgs dit s'attendre à être victime « d'attaques »

Dans sa lettre, le chef des progressistes conservateurs indique qu'il s'attend à ce que les attaques contre lui et son gouvernement deviennent de plus en plus malhonnêtes, fréquentes, pour être franc, et dégoûtantes. Tout cela parce qu'il croit que les parents ont le droit de savoir ce que font leurs enfants à l’école .

Le ministre de la Santé Bruce Fitch dit ne pas avoir vu toute la lettre. Il explique qu'il aurait peut-être choisi d'autres mots que ceux de son chef, mais que l'opposition est effectivement en mode attaque contre le premier ministre et les réalisations du gouvernement.

Raison pour laquelle, Blaine Higgs invite les gens à se retrousser les manches pour l'aider à gagner les prochaines élections prévues dans un an en faisant un don de 25 à 1000 dollars ou plus au parti, écrit-il.

Higgs accusé de mettre de l'huile sur le feu

Pour la cheffe du Parti libéral, les propos de Blaine Higgs sont irresponsables .

Je pense que le premier ministre jette de l'huile sur le feu en envoyant ce courriel il essaye de désigner un coupable et de se présenter comme une victime mais n'oublions pas qui est à l'origine de cette situation , estime Susan Holt.

Les Libéraux comme les Verts croient qu’aucun droit de parents n'est enlevé ni menacé et que Blaine Higgs véhicule des informations erronées au lieu de se concentrer sur la qualité de l'éducation.

Je pense qu'il parle à sa base conservatrice moi c'est pas un enjeu que j'entends sur le terrain tous les jours. Je pense que la majorité des gens sont capables de voir à travers les mensonges que le premier ministre continue de répandre , juge Kevin Arseneau, chef adjoint du Parti vert.

Une « stratégie populiste »

Les partis d'opposition estiment que la lettre est annonciatrice du message des progressistes conservateurs lors de la campagne électorale à venir et d'un virage à droite de son parti, selon eux.

On sent où est ce que le premier ministre veut aller avec tout ça on sait de qui il s'entoure, de Steve Outhouse qui a travaillé sur la campagne de Danielle Smith [en Alberta], on commence à rentrer dans du populisme autoritaire de l'extrême droite , juge Kevin Arseneau.

L’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) juge que Blaine Higgs tend un piège électoraliste qui a pour but de diviser la population.

Son approche jugée ridicule par le syndicat qui dénonce des stratégies populistes .

Pendant ce temps, une représentante d'un groupe religieux pro-parent qui habite à Quispamsis, Faytene Grasseschi, confirme qu'elle sera candidate pour les progressistes conservateurs à Hampton. L'actuel député de la circonscritpion et ministre de l'Environnement et du changement climatique Gary Crossman a indiqué qu'il ne se représentera pas.

Blaine Higgs n'a pas répondu à notre demande d'entrevue, de même que le parti progressiste conservateur.

