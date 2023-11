Deux anciens champions de la Coupe Mémorial avec l’Océanic, Brad Richard et Jonathan Beaulieu, assureront la présidence d’honneur si la candidature de l’organisation est retenue pour accueillir le championnat national en 2025. L’ancien directeur administratif de l’équipe devenu sénateur Éric Forest et le maire Guy Caron feront aussi partie du comité exécutif.

L’Océanic de Rimouski a dévoilé mercredi par voie de communiqué les huit membres du comité chargé d’accueillir la Coupe Mémorial.

Le président du comité, Jacques Tanguay, ne cache pas son enthousiasme. On est allé chercher des gens qui ont acquis une très grande réputation et une influence partout , estime le père du propriétaire majoritaire de l’équipe, Alexandre Tanguay.

La femme d’affaires gaspésienne, Claudine Roy, qui est présidente des Traversées de la Gaspésie et Chevalière de l’Ordre national du Québec, se joint aussi à l’aventure.

Notons également la présence de Louis Khalil de la Financière Banque Nationale à titre de vice-président, en plus de Jean-Philippe Leblanc, directeur des Finances de l’entreprise rimouskoise Structure GB et de Julie Gosselin, vice-présidente adjointe à la Financière Sun Life et présidente de Sports Québec.

Les anciens hockeyeurs Jonathan Beaulieu et Brad Richard auront davantage des rôles d’ambassadeurs de l’événement en assurant la coprésidence d’honneur.

Les deux coéquipiers ont eu la chance de soulever la Coupe Mémorial en 2000. Jonathan Beaulieu était le capitaine de l’équipe lors de cette conquête. Il ne s’est pas fait prier pour accepter l’invitation.

Ce sont de beaux souvenirs , souligne-t-il. C’est un événement sportif d’envergure, difficile à gagner. J’ai eu le privilège de faire partie de ça. De refaire partie de l’aventure, c’est définitivement plaisant.

Prochaine étape le 27 novembre

L’Océanic a franchi une étape importante vendredi en déposant son cahier de candidature à la Ligue canadienne de hockey.

Les représentants de l’équipe devront maintenant défendre cette candidature lors d’un comité de sélection prévu le 27 novembre. Les Cataractes de Shawinigan, aussi en lice pour obtenir le prestigieux événement, participeront à l’exercice le même jour.

La Ligue canadienne de hockey devra ensuite annoncer la candidature retenue à la mi-décembre.

Jacques Tanguay a eu l’occasion de participer à la Coupe Mémorial à quatre reprises avec son ancienne formation, les Remparts de Québec. Il croit que les astres sont alignés pour que Rimouski reçoive la Coupe Mémorial.

On a mis tous les éléments en place pour qu’on obtienne cette candidature et pour que l’on connaisse du succès.

M. Tanguay ajoute qu’il s’agit possiblement de la dernière occasion pour l’Océanic d’accueillir ce championnat canadien.

Un jour, seules les grandes municipalités comme Vancouver ou Montréal avec de grands amphithéâtres vont pouvoir le recevoir. On est quand même limité à Rimouski avec à peu près 4000, 4500 spectateurs. Financièrement, c’est un exercice très, très difficile , juge-t-il.

Avec la collaboration de René Lévesque