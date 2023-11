Les premiers échanges entre le gouvernement Legault et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) concernant « une éventuelle analyse de la mobilité dans la grande région de Québec » remontent au 29 octobre 2023, confirme le cabinet du premier ministre. C’est dix jours avant la rencontre entre le maire de Québec Bruno Marchand et le premier ministre François Legault.

Jusqu’à mercredi, le gouvernement et la CDPQ refusaient de préciser à quelle date le premier contact avait eu lieu.

Du côté du gouvernement, on indique avoir seulement souhaité sonder l'intérêt de la Caisse pour un éventuel mandat, car les rumeurs à l'effet qu'il n'y aurait pas de soumissionnaire pour le projet de la Ville circulaient déjà.

Du magouillage , selon Québec solidaire

Je me demande vraiment c’est quoi ce magouillage-là , lance sans détour Étienne Grandmont, député solidaire de Taschereau, en entrevue avec Radio-Canada. Comment ça se fait qu’on jase déjà avec la [CDPQ], avant même que le maire de la Ville dépose son projet de tramway renouvelé?

Le 1er novembre, le maire Marchand avait annoncé qu’il irait de l’avant avec un plan B pour le tramway à 8,4 milliards de dollars avec la Ville comme maître d'œuvre.

Par la même occasion, il avait annoncé avoir mis un terme au processus d’appel d’offres qui devait prendre fin le lendemain. Faute de financement, le seul soumissionnaire toujours en lice n’était pas en mesure de déposer une proposition financière.

On est encore dans l’obscurité la plus totale en ce qui concerne le plus gros projet de transport collectif à Québec , poursuit l’élu solidaire. Ça m’inquiète.

En coulisses, il se passait autre chose , déplore le Parti québécois

Pendant que le gouvernement disait une chose publiquement, en coulisses, il se passait autre chose , déplore pour sa part le député péquiste de Jean-Talon, Pascal Paradis.

J’imagine que si la discussion a eu lieu le 29 octobre, elle n’a pas été décidée le jour-même , ajoute-t-il.

Selon lui, la situation soulève un enjeu de confiance de la population, de transparence, d’exposition aux gens de Québec, aux gens du Québec, de la vision du gouvernement .

Ce qu’on apprend [...] aujourd’hui, c’est des indicateurs assez clairs d’une façon de fonctionner qui n’était pas celle [...] qui était espérée par la population de Québec.

Legault rencontre à nouveau Émond

En prévision de sa rencontre du 8 novembre avec le maire Marchand, le premier ministre François Legault s’était aussi entretenu avec le président et chef de la direction de la CDPQ Charles Émond le 6 novembre.

Il lui avait alors demandé s’il était ouvert à une étude des différentes options à Québec, ce à quoi ce dernier a répondu positivement, dit le cabinet Legault.

La CDPQ doit se voir confier un mandat d'une durée de six mois afin d'étudier les enjeux de mobilité dans la grande région de Québec, ce qui inclut la Rive-Sud.

S’est ajoutée mercredi matin aux discussions des dernières semaines une rencontre – en personne – entre François Legault et Charles Émond. Le cabinet du premier ministre indique que les deux hommes ont discuté dudit projet de transport.

Il est trop tôt pour déterminer à ce stade-ci l’opérationnalisation du projet. Une chose à la fois , tempère le cabinet dans une déclaration acheminée à Radio-Canada. On va travailler avec la Ville, avec le gouvernement fédéral, pour réaliser ce projet. Il y a deux étapes : évaluer un projet, d’ici 6 mois, et ensuite on pourra discuter de la réalisation du projet.

Le cabinet Legault précise que la CDPQ n'a pas encore reçu de mandat officiel. Lorsqu’il sera prêt, le mandat sera rendu public, dit-on.

S’il est encore trop tôt pour dire qui sera en charge de sa conception et de sa réalisation, le cabinet du premier ministre ajoute que ce ne sera pas nécessairement la Caisse.

Depuis l’élection de la Coalition avenir Québec (CAQ) en 2018, la mise en service du tramway a été reportée deux fois et est maintenant prévue en 2030.

Avec les informations d'Olivier Lemieux, Louise Boisvert et Alexandre Duval