La saison de la construction à Edmonton pour cette année est achevée

Malgré des retards, la ville d’Edmonton présente un bilan de construction positif pour 2023. Des 88 projets en cours, 80% d’entre eux respectent leur échéancier et 94% n’ont pas dépassé leur budget, selon la Ville.

Un des grands projets, le remplacement du pont Latta, a terminé à temps poursuit la Ville. Le pont de plus de 80 ans, situé au coin de l’avenue Jasper et de la 90e rue, a fermé pendant un peu plus d’un an en raison des travaux.

La ville rapporte que la construction de certains parcs et chemins continue d’avancer comme prévu. Notamment, le parc William Hawrelak, qui a fermé en mars 2023, et dont la réouverture est toujours pour 2026.

La transformation de la Yellowhead Trail en autoroute à trois voies, dont la construction devrait achever en 2027, continue d’avancer également.

La réhabilitation : un mot important pour la Ville

Le directeur municipal chargé du développement des infrastructures intégrées d’Edmonton, Adam Laughlin, ajoute que la ville va se concentrer sur la réhabilitation de plusieurs quartiers, chemins et édifices qui datent de plusieurs années.

La réhabilitation de structures et d’espaces [publics] continue d’être une de nos priorités chaque année.

Selon lui, une de ces priorités sera le pont High Level. Le pont a ouvert en 1913 et a besoin d’une grande restauration, d'autant plus que le béton de sa structure date de 110 ans.

Adam Laughlin croit que la période de construction commencera en 2027 et se terminera en 2030.

Retard après retard

Début novembre, la ligne de train léger Valley a officiellement ouvert ses portes au public après trois ans de retard. Le maire et plusieurs conseillers avaient dit être déçus à l’époque des retards.

Maintenant, avec une première semaine de transport réussie, la ville dit qu’elle espère pouvoir tirer des leçons des déboires de la construction de la première phase de la ligne, pour les utiliser lors des travaux de la deuxième phase, dont le tracé joint le centre-ville et l’ouest d’Edmonton.

À venir pour la ville d’Edmonton

Malgré les mois froids qui approchent, la ville dit qu’elle continuera ses travaux de conception et de construction, mais à l’intérieur, surtout pour la prolongation de la ligne de train léger Métro, le parc Warehouse au cœur du centre-ville, et le centre récréatif Coronation.