Les personnes âgées au Canada sont plus nombreuses à vieillir dans leur maison familiale

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a publié, mercredi, un rapport au sujet du comportement des personnes âgées sur le marché immobilier. Selon Francis Cortellino, économiste à la SCHL et coauteur du rapport, le marché ne sera pas inondé de maisons de sitôt.

Des personnes âgées qui décident de mettre en vente leur propriété, il y en a, mais par contre elles vont le faire quand elles vont être dans un âge vraiment plus avancé , dit-il.

Il affirme également que, d'après les données, seulement une minorité des jeunes personnes âgées qui choisissent de vendre leur maison. Même dans cette situation, ces ménages ont plusieurs choix pour rester sur le marché immobilier.

Certains d'entre eux vont rester propriétaires, mais passer dans le marché de la copropriété , explique-t-il. D’autres choisissent plutôt le marché locatif. Mais ça reste une minorité et on se rend compte que les gens le font de plus en plus tard [par rapport] aux gens qui sont nés dans les années 1920, les années 1930 , ajoute-t-il.

Le phénomène est retardé et plus petit en proportion. Pour Francis Cortellino, les conclusions du rapport donnent à réfléchir.

Il faut penser à une autre manière d’augmenter l’offre sur le marché.

Il propose d’envisager les logements accessoires, comme transformer un sous-sol en logement, ou un garage en unité additionnelle. Ce n’est pas fait pour tout le monde [...], mais pour ceux qui peuvent le faire et qui veulent le faire, ça peut être des options intéressantes de regarder ces nouvelles avenues-là pour augmenter un peu l’offre sur le marché et réduire la tension , explique-t-il.

On entend beaucoup parler du vieillissement de la population, des différents impacts que ça peut avoir sur le marché immobilier, mais on entend beaucoup d’histoires.

Selon l’économiste, les chiffres n’étaient pas assez précis pour mettre en lumière la situation réelle au Canada

Le rapport est basé sur des données du recensement, qui étudie le mouvement de plusieurs groupes d’âge depuis des décennies. Les auteurs se sont intéressés aux grands centres urbains du Canada : Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto, Ottawa et Montréal.