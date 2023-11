De belles retrouvailles et des nouveautés dans la programmation du Palais Montcalm

L’hiver et le printemps réservent des rendez-vous fabuleux aux amateurs de musique qui pourront voir ou revoir notamment, John Pizzarelli, Tony Levin, Chloé Sainte-Marie, Jorane, Pierre Flynn, Coral Egan et Daniel Lanois, au Palais Montcalm. Et c’est sans oublier plusieurs premières visites plus que prometteuses.

S’il y a un angle à cette programmation-là, entre autres, c’est qu’on a beaucoup de virtuoses durant cette saison , souligne Nicolas Houle, directeur de la programmation du Palais Montcalm.

Celui-ci cite en exemple l’organiste américain Cameron Carpenter : C’est un virtuose. Il est absolument éblouissant. Il va venir célébrer les 10 ans du grand orgue de la salle Raoul-Jobin.

Ouvrir en mode plein écran Cameron Carpenter, souvent qualifié «d'enfant terrible de l'orgue», viendra interpréter notamment les Variations Goldberg, de Bach, ainsi que l'oeuvre Tableaux d’une exposition, de Moussorgski, dans un arrangement de son cru. Photo : courtoisie: Palais Montcalm / Dovile Sermokas

Le vétéran John Pizzarelli sera de retour à Québec, après plusieurs années. Le chanteur et guitariste de renommée internationale promet de revisiter avec son trio, le Great American Songbook, des classiques de la pop et des airs de Broadway.

Ouvrir en mode plein écran Âgé de 23 ans, Marcin Patrzalek est devenu une véritable sensation sur les réseaux sociaux et sur la scène internationale. Photo : courtoisie: Palais Montcalm

Les amateurs de la télésérie One Piece seront heureux de voir, pour la première fois au Québec, le guitariste virtuose d’origine polonaise, Marcin Patrzalek, à qui on doit une partie de la trame sonore de l’adaptation du célèbre manga.

Lee Rocker, sacré meilleur bassiste de tous les temps par le Bass Player Magazine, en 2022, viendra de son côté, offrir les succès des Stray Cats, mais aussi son propre matériel ainsi que des reprises, avec sa formation qu’on verra pour la première fois à Québec.

Autres grandes pointures, le groupe du célèbre bassiste Tony Levin, The Levin Brothers ainsi que le California Guitar Trio partageront la scène le temps d’une soirée. Un spectacle qui mariera jazz et classiques du rock progressif.

Ouvrir en mode plein écran Une belle rencontre en perspective avec le groupe The Levin Brothers ainsi que le California Guitar Trio. Photo : courtoisie: Palais Montcalm / Jeff Fasano

Ajoutons que le grand Daniel Lanois, un habitué du Palais Montcalm, sera de passage en formule trio, pour mettre à l’avant-plan la voix et les harmonies vocales. L’artiste prolifique promet de célébrer son répertoire en complicité avec Jim Wilson (basse, chant) et Jermaine Holmes (batterie, chant).

Pierre Flynn montera aussi sur scène pour célébrer 50 ans de carrière et revoir ses plus belles compositions.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Flynn sera accompagné d’un quatuor à cordes pour cet anniversaire. Photo : courtoisie: Palais Montcalm

Durant sa saison, la Ligue d’improvisation musicale de Québec proposera une soirée revanche entre l’équipe de Normand Brathwaite et celle d’Elizabeth Blouin-Brathwaite. Le public pourra voter pour les meilleures créations spontanées de ce match qui promet.

À la salle d’Youville

C'est dans l'ambiance intimiste de la salle d'Youville que le public pourra voir notamment les spectacles du François Bourassa Quartet, de Jorane et de Chloé Ste-Marie.

Ouvrir en mode plein écran Le François Bourassa Quartet viendra présenter les titres de son plus récent album, intitulé «Swirl». Photo : courtoisie: Palais Montcalm / Mathieu Rivard

Dans le cadre de la série Petite salle grands noms, Jorane viendra présenter une version en duo de son spectacle HEMENETSET avec le pianiste Martin Lizotte. La représentation sera précédée d’un entretien d’environ 75 minutes, paroles et musique, animé par le directeur de la programmation du Palais Montcalm, Nicolas Houle.

C’est vraiment une entrevue qui est entrecoupée de quelques performances. On va faire ça avec Jorane et aussi avec Chloé Sainte-Marie.

Ouvrir en mode plein écran Chloé Sainte-Marie viendra offrir une nouvelle version de son spectacle «Maudit Silence», où elle interprète les chansons issues de l’album du même nom. L’artiste y met en valeur les langues et la culture des trois Amériques; un voyage poétique et musical en langues latines, créoles et autochtones. Photo : courtoisie: Palais Montcalm / Camille Gladu-Drouin

Quant au Canadien William Prince, lauréat de plusieurs prix, dont le Juno de l’Album contemporain roots, en 2017, il viendra faire résonner sa voix chaleureuse et son répertoire country-folk, pour la première fois au Palais Montcalm.

Ouvrir en mode plein écran À quelques jours de la fête des Mères, la diva pop-jazz canadienne, Andrea Superstein, viendra célébrer la parentalité avec son nouveau spectacle «Oh Mother». Photo : courtoisie: Palais Montcalm

Une nouveauté à la salle d’Youville: la série Tout le monde debout proposera des spectacles pour les amateurs de musique pop.

On vise entre autres, les 30 ans et moins avec un prix spécial à 10 $. On va accueillir Soran et Lili-Ann de Francesco. Et ça, c’est dans la salle d’Youville, mais debout , précise Nicolas Houle.

Ouvrir en mode plein écran L'auteur-compositeur-interprète québécois Soran s'est fait connaître lors de son passage à l'émission télévisuelle La Voix en 2016. Photo : courtoisie: Palais Montcalm

Pour plus de détails, on peut consulter l’ensemble de cette programmation réjouissante, en visitant le site web du Palais Montcalm.