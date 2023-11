Trois films de Noël tournés à Saint-Jean de Terre-Neuve sur la chaîne Hallmark

Trois nouveaux films de Noël ayant comme toile de fond la ville de Saint-Jean de Terre-Neuve font leur sortie à l'approche du temps des fêtes. Max, le chien de Noël, La magie de Noël et Merry Mystery Christmas jouent déjà en boucle sur la chaîne W au Canada et la chaîne Hallmark, aux États-Unis.

Produit par la société Fireside Pictures, les trois fictions anglophones ont été tournées entre janvier et mai 2023 dans la capitale terre-neuvienne.

La directrice en charge du recrutement des acteurs, Mallory Horsman, explique que 1,09 million de spectateurs ont regardé la première du film Max, le chien de Noël depuis sa sortie le 2 novembre. C’est le deuxième record de visionnement enregistré en 2023 par la chaîne Hallmark.

C’est vraiment agréable de voir Saint-Jean représenté sur la chaîne Hallmark , s’extasie Mallory Horsman. Particulièrement, dit-elle, en sachant que l’équipe de production était majoritairement de Terre-Neuve.

On a tourné une scène à l’édifice historique Colonial Building en plein blizzard de janvier, avec 40 figurants , se remémore la directrice du recrutement. On a aussi fait le tournage d’un film au parc Bannerman en mai et il n’y avait aucune neige.

On a fait appel à des usines de transformation du poisson pour se faire livrer des tonnes de neige, afin de transformer le parc Bannerman en féérie hivernale.

Mallory Horsman affirme qu’il est gratifiant de voir des sites locaux tels que la Basilique Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean ou les parcs Baptist et Harbourside au petit écran.

Le Mr Hallmark de l'Atlantique

L’enseignant de profession Justin Nurse est l’un des locaux qui ont participé au tournage de Merry Mystery Christmas et Max, le chien de Noël.

Depuis le début des années 2000, il prend part à des productions cinématographiques comme acteur. L’équipe de Fireside Pictures le surnomme d’ailleurs Mr Hallmark .

Justin Nurse se dit enchanté de pouvoir exercer son métier dans sa ville.

C’est comme un rêve devenu réalité , dit-il. C’est toujours une nouvelle expérience. Ça me donne des sueurs froides à chaque fois, mais j’adore cela.

Ouvrir en mode plein écran Justin Nurse dit avoir eu la chance de jouer à l’écran avec des acteurs qu’il admire depuis des années, comme Pete Soucy, Mary Walsh et Petrina Bromley. Photo : Jeremy Eaton/CBC

Justin Nurse a également joué dans le premier film Hallmark tourné en 2022 à Saint-Jean de Terre-Neuve, A Dog Lover's Guide to Dating.

À l’époque, il dit avoir complètement perdu la boule lorsqu’on lui a proposé un rôle dans cette production.