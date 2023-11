Travaux d’agrandissement de 131 M$ à la base militaire de Bagotville

La 2e Escadre aérienne de Bagotville pourra bientôt déployer une partie de ses activités dans un tout nouveau bâtiment.

Des travaux de construction de 131 millions de dollars ont officiellement été lancés mercredi matin par la secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale, Marie-France Lalonde. La députée d'Orléans, en Ontario, s’est déplacée à la base militaire de Bagotville pour représenter le ministre Bill Blair.

La future bâtisse aura la taille de trois terrains de football en plus d’un espace extérieur deux fois plus grand.

Nous fournirons aux membres des Forces armées canadiennes l’infrastructure moderne qu’ils méritent , a indiqué par écrit le ministre Blair.

L'annonce a été faite en présence notamment de la mairesse de Saguenay.

C'est un moment historique, c'est un moment clé. C'est beaucoup de millions, c'est beaucoup d'emplois.

Se rassembler pour mieux se déployer

Les travaux s’échelonneront jusqu’en 2026 après quoi de nouveaux locaux d’instruction, des salles de classe, des aires administratives et des ateliers divers permettront de regrouper les 300 membres de l’Escadre au même endroit.

Publicité

Le personnel disposera d’espaces supplémentaires pour le logement, l’équipement, l’entreposage et l’entretien de véhicules.

Présentement, notre personnel et notre équipement sont dispersés sur la base de Bagotville dans des locaux temporaires. En rassemblant l’ensemble de nos membres et de notre équipement sous un même toit, nos temps de préparation au déploiement seront réduits et la coordination de nos opérations sera optimisée , a expliqué le colonel Steeve Belley, qui dirige la 2e Escadre.

La 2e Escadre de Bagotville est une force expéditionnelle en place depuis 2007.

Les équipes sont les premières déployées sur le terrain en cas d'aide humanitaire, de secours aux sinistrés, d'évacuation de citoyens canadiens, ou des missions de paix. Ces militaires sont chargés d'installer des aérodromes pour la mise en place de forces opérationnelles aériennes canadiennes sur le terrain.

La construction du bâtiment amènera notre savoir-faire à un niveau supérieur. L'efficacité de nos opérations domestiques et d'outre mer sera largement accrue.

Un chantier sur 3 ans

La secrétaire parlementaire, Marie-France Lalonde, se félicite d’annoncer la construction d’un bâtiment certifié LEED avec de nombreuses caractéristiques écologiques en matière de ventilation et de chauffage notamment.

Publicité

En remplaçant l’infrastructure vieillissante par des installations écologiques améliorées, nous rehaussons les capacités de nos forces armées, nous réduisons notre empreinte carbone et nous nous rapprochons de nos objectifs relatifs au climat , a-t-elle mentionné.

La conception et la construction seront assurées par l’entreprise M. Sullivan & Son Limited basée à Arnprior en Ontario.

Jusqu’à 600 travailleurs seront affectés au chantier au plus fort des travaux.

Avec la collaboration d'Annie-Claude Brisson