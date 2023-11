Sept organismes s’opposent à la déviation d’un cours d’eau à Dubuisson

Le projet Marban Alliance de la compagnie Minière O3 fait face à l’opposition de sept organismes locaux.

Dans une lettre publiée mardi, les organismes, dont la Coalition Québec meilleure mine, l’Action boréale et Mères au front, affirment que la construction de cette mine d'or dans le quartier Dubuisson, à Val-d'Or, contribuerait à détruire le ruisseau Keriens.

Ils demandent à Minière O3 de prouver que la déviation du cours d’eau sur une distance de 1 km est nécessaire à la viabilité de Marban Alliance.

Ça fait neuf mois qu’on demande des précisions sur cette partie spécifique du projet et on n’a toujours pas obtenu de réponses , déplore Rodrigue Turgeon, co-porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine.

On n’est pas rendus au point de dire que le projet au complet doit être mis à la poubelle, mais on demande à l'entreprise de revoir ses plans, de les modifier ou de présenter les justifications réelles de la raison pour laquelle elle doit procéder à la destruction d’une rivière. On nous dit que ce sont des raisons économiques, mais on n’a pas de preuves. On veut des faits , ajoute M. Turgeon.

En bleu, la déviation prévue du ruisseau Keriens par Minière O3, dans le secteur de Dubuisson, à Val-d'Or. En noir, le cours d'eau actuel, et en blanc, les fosses prévues du projet de mine d'or Marban Alliance. Photo : Gracieuseté - MinièreO3

Destruction ou déviation?

Les organismes n’hésitent pas à parler de destruction du cours d’eau plutôt que de déviation, comme le présente la minière.

On nous présente un canal artificiel pour remplacer un cours d’eau naturel. C’est une tout autre configuration qui va faire perdre 90 % de la surface de l’eau.

On craint une perte importante de milieux naturels. Si la construction d’un canal voit le jour, ils vont visiblement procéder au creusage de plusieurs fosses, ce qui va détruire des environnements naturels à perpétuité, à proximité d’une rivière. On ne voit pas comment ça ne pourrait pas être la destruction d’une rivière , mentionne M. Turgeon.

Les organismes ont présenté leurs arguments lors d’un atelier participatif tenu par Minière 03 mardi soir, en présence d’une trentaine de personnes à Dubuisson. La compagnie y a pour sa part présenté une version plus peaufinée de son projet de déviation.

Le nouveau tracé considère le maintien du débit actuel du cours d’eau et la création d'un lieu propice à la faune et à la flore, incluant les poissons.

Myrzhah Bello, directrice du développement durable pour Minière O3, avec Jose Vizquerra, président-directeur général de l'entreprise (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

On accueille les commentaires des organismes et on va les intégrer dans notre analyse. Ils parlent de destruction, mais c’est leur point de vue. Notre conception, c’est que la déviation peut-être une occasion. Ce cours d’eau a un passif environnemental et le projet peut être un moyen de gérer sa décontamination. Ça mérite d’être analysé , affirme Mme Bello.

Des fosses à ciel ouvert

Minière O3 soutient que la déviation du ruisseau Keriens est nécessaire dans la conception actuelle du projet Marban Alliance, qui prévoit la construction de plusieurs fosses à ciel ouvert.

C’est une question directe d’exploitation du minerai. On ne dévie pas pour ériger un parc à résidus ou pour installer des infrastructures minières. Des parties du gisement se trouvent en dessous du cours d’eau. C’est difficilement modifiable , fait valoir Mme Bello.

Minière O3 dit vouloir inclure les préoccupations du milieu dans son analyse du projet et même former un groupe de travail avec des citoyens pour se pencher sur ce problème spécifique.

Le projet Marban devra aussi être soumis aux processus d’évaluation fédéral et provincial, y compris le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).