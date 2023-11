Des employés mis à pied chez Pascan Aviation

Des employés du transporteur aérien, Pascal Aviation, ont commencé à recevoir des lettres de mise à pied depuis lundi, selon le Syndicat des agents de bord de Pascan.

Le président du syndicat confirme la nouvelle redoutée par plusieurs depuis la fin de semaine dernière.

Il est impossible toutefois de connaître le nombre de personnes concernées par ces mises à pied sur la Côte-Nord, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Le syndicat ignore également quels corps de métiers et quelles régions du Québec seront davantage mis à mal par les ruptures ou les suspensions de contrats de travail.

Cependant, Pascan Aviation a informé le syndicat que des employés basés à Québec devront, d’ici deux semaines, travailler à Saint-Hubert pour poursuivre leurs activités professionnelles.

Cet avis vise notamment le président du syndicat, Jessé Vigneault. J’ai deux semaines pour déménager à Saint-Hubert , révèle-t-il. Je suis encore sous le choc. J’essaie de faire mon travail jusqu’au bout, puis je vais réévaluer la situation dans deux semaines.

Pour justifier cette décision, Pascan Aviation cite la fin du Programme d'aide pour le maintien des services aériens régionaux essentiels du gouvernement du Québec et les coûts considérables de main-d’œuvre.

Dès décembre, le transporteur aérien réduira son nombre de vols et éliminera certaines dessertes qu'il juge peu rentables.

Au moment de publier cet article, le transporteur aérien n’a toujours pas répondu aux demandes d’entrevue de Radio-Canada.

Conserver sa confiance envers son employeur

À l’aéroport de Sept-Îles, la superviseure de comptoir de Pascan, Marie-Manon Gauthier se désole d’apprendre que le transporteur réduit son nombre de vols et que des employés perdront leur emploi.

La confiance de Marie-Manon Gauthier envers le transporteur aérien n'est toutefois pas ébranlée par les coupures. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Pour plusieurs, on est encore en état de choc. Mais on se dit que ça fait partie de la game. On n’a pas le choix, on fait avec, tout simplement , mentionne avec philosophie Mme Gauthier.

Elle a bon espoir que l’entreprise tentera du mieux qu’elle peut de garder le plus de personnel possible.

J’ai confiance en Pascan, j’ai entièrement confiance en Pascan. C’est une super belle compagnie, très familiale, tissée serrée.

D'après les informations de Charles-Étienne Drouin