Le CCNB bonifie son programme de formation en garderie et offre une deuxième année

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) offre désormais une deuxième année à son programme de formation pour les éducateurs et les éducatrices en garderie. Une année de plus qui fournira aux étudiants des habiletés additionnelles en leadership ainsi qu'en gestion de services de garde.

Trois campus du CCNB , à Bathurst, Dieppe et Campbellton, offrent le programme d'éducation à l'enfance d'une durée d'un an.

Une partie des installations du cours d'éducation à l'enfance au CCNB de Campbellton.

Une formation suivie cette année par près de 240 étudiants intéressés à travailler dans un service de garderie.

Je travaille souvent avec les enfants et je trouve ça le fun. Ils m'aiment bien aussi , croit Loïc Shamalenge, un étudiant d'origine congolaise qui étudie à Campbellton.

Une formation plus approfondie

Mais depuis quelques semaines, 40 autres étudiants suivent en ligne une formation plus approfondie.

Dans la majorité des cas, il s'agit de personnes qui travaillent déjà dans ce domaine.

Carol Lavalley est doyenne associée de la petite enfance au CCNB.

Selon Carol Lavalley, doyenne associée de la petite enfance au CCNB , cette deuxième année de cours répond au besoin de l’industrie.

L'ajout de la deuxième année va amener les étudiants à développer des compétences en gestion de garderie et en leadership pédagogique , dit-elle.

Beaucoup d’engouement, selon Yvan Leblond

Actuellement, cette deuxième année est dans une phase d'essai, elle est donc offerte sans frais aux apprenants et uniquement à distance et sous forme de trois microcertificats.

Cela permet une flexibilité aux travailleurs qui ne peuvent prendre congé de leur emploi pour parfaire leur éducation.

Yvan Leblond est chef du développement au CCNB.

La formation de deuxième année suscite beaucoup d'engouement, beaucoup d'intérêt du secteur. On le voit depuis longtemps , exprime Yvan Leblond, chef du développement au CCNB .

Tout cela est de bon augure alors que la pénurie de main-d'œuvre affecte le milieu des garderies au Nouveau-Brunswick.

Maintenant, le ministère exige que 50 % du personnel éducateur ait reçu la formation d'éducation à l'enfance, notre programme d'un an , poursuit Yvan Leblond.

Une augmentation des inscriptions

Depuis qu'on a différents modes de livraison, on a vu une augmentation des inscriptions en éducation à l'enfance , enchaîne Carol Lavalley. Et aussi le fait que je pense qu'on valorise de plus en plus le rôle des éducateurs dans les garderies aussi, ça a eu un impact sur l'intérêt à suivre la formation.

Dès septembre 2024, la deuxième année du programme sera enseignée en présentiel au campus du CCNB de Campbellton.

Sophia Boutouba et Loïc Shamalenge sont deux étudiants au programme d'éducation à l'enfance au CCNB de Campbellton.

Cette nouvelle option pique la curiosité de Sophia Boutouba, une étudiante d'origine marocaine.

J'aime bien travailler en groupe. C'est pourquoi je suis très intéressée par la deuxième année , affirme-t-elle.

