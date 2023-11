Après 118 jours sans travail, tous les employés de la mine Donkin, au Cap-Breton, ont été licenciés.

C’est la décision qu’a prise Kameron Coal, propriétaire du site, a affirmé lundi Morien Resources, une société d’exploitation minière qui a un droit de redevance lié à la mine Donkin.

Le ministère du Travail de la Nouvelle-Écosse a ordonné la suspension des activités de la mine le 15 juillet, après une importante chute de pierres provenant de la voûte d’un tunnel.

Six jours plus tôt, un éboulement de moindre ampleur s’était déjà produit. Il n’y a pas eu de blessés lors deux deux incidents.

L’entreprise qui est propriétaire de la mine Donkin, Kameron Coal, y employait 130 personnes à temps plein avant l’arrêt des opérations.

Certains travailleurs avaient été mis à pied en août. L’employeur vient maintenant de licencier ceux qui ne l’avaient pas encore été.

Le gouvernement provincial a ordonné une inspection des lieux, qui a coûté environ 30 000 $.

Dans son rapport présenté mercredi, l'ingénieur en géotechnique Andrew Corkum indique que les changements de saisons et le taux d’humidité, particulièrement au printemps et en été, affectent la stabilité des voûtes des tunnels et des galeries de la mine.

La mine Donkin en août dernier. Photo : CBC / Tom Ayers

Il a recommandé des travaux. La province a ordonné qu’ils aient lieu, et la mine ne rouvrira pas tant qu’ils ne seront pas complétés.

La Nouvelle-Écosse a une longue tradition d’exploitation minière, et plusieurs accidents tragiques, qui ont coûté à la vie à des centaines de travailleurs (Nouvelle fenêtre), se sont produits. Le plus récent est celui qui a fait 26 morts lors d’une explosion à la mine de charbon Westray en 1992.

Les Néo-Écossais savent que des mineurs ne sont jamais rentrés à la maison. Ça ne doit plus jamais se reproduire , a déclaré dans un communiqué, mercredi, Jill Balser, la ministre du Travail de la province.

Jill Balser est ministre du Travail, des Compétences et de l'Immigration en Nouvelle-Écosse. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / JEAN LAROCHE

Le gouvernement, ajoute-t-elle, a maintenant les renseignements qu’il lui fallait pour apporter les correctifs nécessaires et rendre la mine Donkin plus sécuritaire.

De février 2017 à septembre 2022, le ministère provincial a visité la mine Donkin à 102 reprises. Les inspecteurs ont émis 119 ordonnances de conformité et 152 avertissements. Les propriétaires de la mine ont aussi reçu 37 sanctions.

Depuis 2017, il y a eu 32 signalements de chute de matériaux pesant trois tonnes ou plus.

Kameron Coal n’a pas voulu commenter, mercredi, les plus récents développements.