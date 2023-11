Un perroquet trilingue en fuite

Zuzu, un perroquet gris du Gabon qui parle français, anglais et arabe, est introuvable depuis trois semaines. Il connaît 400 mots dans chacune de ces langues et aime le maïs.

Zuzu s'est envolé le 25 octobre quand sa propriétaire, Alyssa Rozgaja, de Belle Rivière, dans le sud-ouest de l'Ontario, nettoyait sa cage. Il est ensuite sorti accidentellement par la porte de la maison.

Repéré à plusieurs reprises

Il est mon bébé et une grande partie de notre famille. Il est bavard et vraiment drôle mais très têtu , raconte Alyssa Rozgaja. Dès que l'école est finie, je suis à sa recherche dans les environs. Je fais le tour.

Les gens pensent probablement que je suis folle, mais je vais dans chaque quartier où il a été repéré et je marche le long des lignes d'arbres sur les sentiers derrière les écoles juste pour voir s'il se cacherait là.

Ouvrir en mode plein écran Alyssa Rozgaja décrit Zuzu comme son « meilleur ami » et poursuit sa traque depuis trois semaines. Photo : Radio-Canada / Amy Dodge

Zuzu a été vu quatre ou cinq fois près de la route Puce et dans le secteur de St. Anne, selon Alyssa Rozgaja, qui a reçu des photos. Zuzu a pu être repéré, car cet oiseau mesure environ 30 centimètres, est de couleur grise et a une queue rouge vif.

Une voisine, Nadja Komar, raconte qu'elle a aperçu Zuzu. Les oiseaux volent partout ici et nous avons pensé qu’il pourrait apercevoir la cage, qu'il connaît bien , a déclaré Mme Komar. Nous avons mis de la nourriture dedans.

Les perroquets gris du Gabon peuvent en réalité voler assez haut et sur de longues distances, selon Alyssa Rozgaja. Elle s'inquiète qu'il soit dehors par temps froid et espère qu'il a trouvé un endroit chaud pour se mettre à l'abri.

Ouvrir en mode plein écran Zuzu connaît 400 mots de français, d'anglais et d'arabe. Photo : Fournie par Alyssa Rozgaja

Les gens voient les perroquets comme de simples oiseaux, mais ce sont plus que des oiseaux. Ce sont des compagnons de toute une vie , souligne Mme Rozgaja. Elle décrit Zuzu comme son meilleur ami .

Publicité

L'oiseau peut se cacher, pense une passionnée

Shanna Marin, également connue sous le nom de BirdTails sur les réseaux sociaux, est une passionnée d'oiseaux.

Quand les oiseaux s'échappent, s'ils ne sont pas habitués à voler dehors, ils ont peur , explique-t-elle. Ils essaient généralement de se diriger vers des endroits précis, comme de grands arbres, des endroits où ils peuvent se sentir en sécurité.

Les perroquets gris du Gabon sont habitués à vivre en groupe. Donc, quand ils ne sont pas avec des congénères, instinctivement, ils vont essayer de se cacher , ce qui peut compliquer les recherches.

Ouvrir en mode plein écran Shanna Marin, une passionnée d'oiseaux, estime que le perroquet Zuzu n'est pas en danger à court terme. Photo : Radio-Canada / Amy Dodge

Bien qu'il fasse de plus en plus froid, Mme Marin estime que tant que Zuzu aura accès à de l'eau et à de la nourriture, notamment des noix, il devrait probablement bien se porter à l'extérieur.

Votre perroquet crie? Voici pourquoi..ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Par ici l'info. Votre perroquet crie? Voici pourquoi. ÉMISSION ICI PREMIÈRE Par ici l'info Écouter l’audio (Votre perroquet crie? Voici pourquoi.. 7 minutes 56 secondes) Durée de 7 minutes 56 secondes 7:56

Elle affirme que les perroquets gris du Gabon sont attirés par des sons familiers, donc si les gens peuvent appeler Zuzu par son nom, il le reconnaîtra.

La meilleure chose que vous puissiez faire, si vous voyez Zuzu, c'est d'attirer son attention et d'appeler sa propriétaire pour qu'elle puisse, espérons-le, venir le récupérer.

Il y a une forte possibilité qu'il ait simplement trouvé un endroit pour se percher et qu'il se détende là, et c'est pourquoi nous continuons à le voir , ajoute-t-elle.

Alyssa Rozgaja offre une récompense de 1500 $ pour le retour de Zuzu. Les signalements peuvent être envoyés à zuzuthecongoafricangrey@gmail.com.

Avec les informations d'Amy Dodge, de CBC

Avec les informations de CBC