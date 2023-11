La patience est de mise dans les urgences de Québec

Les urgences du CHU de Québec débordaient mercredi avec un taux d'occupation moyen de 122 %. Les temps d'attente pourraient encore augmenter alors que des journées de grève sont prévues la semaine prochaine.

La situation la plus critique se trouve au CHUL , avec un taux d'occupation de 144 %. L'hôpital Saint-Sacrement (136 %), Sainte-Francois d'Assise (135 %) et l'Enfant-Jésus (129 %) sont également en surcharge.

Nous constatons effectivement un fort achalandage dans nos cinq urgences en ce moment , confirme Jean-Thomas Grantham, porte-parole du CHU de Québec.

Les raisons qui expliquent ce phénomène sont nombreuses. L'achalandage est multifactoriel (orthopédie, pédiatrie, traumatologie, etc.) et touche l’ensemble de nos cinq hôpitaux , précise M. Grantham.

Encore plus de ralentissements à venir

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a annoncé deux journées de grève supplémentaires, les 23 et 24 novembre. La FIQ représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, et leur débrayage touche la majorité des établissements de santé du Québec.

Si cette grève n'a pas d'impact sur le nombre d'employés en poste aux urgences, puisque La Loi sur les services essentiels s'applique, elle aura des conséquences pour plusieurs patients admis.

Au niveau des urgences, nous devons maintenir un niveau de service à 100 %. Il n’y aura donc pas de bris de service dans les cinq urgences du CHU de Québec-Université Laval durant les journées de grève prévues. Cependant, des ralentissements sont à prévoir dans différents services durant ces journées , prévient M. Grantham.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a déjà affirmé qu'au Québec, environ 300 à 400 opérations non urgentes seront retardées, par jour, en raison de ce débrayage.

