Un premier Canadien vers la Lune : un an avant Artemis II

Le décompte est lancé. Dans un an, en novembre 2024, Jeremy Hansen deviendra le premier Canadien à se rendre dans l’espace lointain : en orbite autour de la Lune. Les astronautes de la mission Artemis II, programme piloté par la NASA, sont à l’entraînement en préparation de cette mission historique.

Ouvrir en mode plein écran L’équipe de la mission Artemis II est composé de trois astronautes américains et d’un astronaute canadien. Photo : NASA

Trois astronautes américains, Christina Koch, Gregory Reid Wiseman, et Victor J. Glover prendront place à bord de la capsule Orion. Le quatrième passager et spécialiste de mission d’Artemis II sera l’astronaute canadien Jeremy Hansen.

C’est une première mission spatiale pour l’Ontarien de 47 ans, mais aussi une grande première pour l’Agence spatiale canadienne. Si de nombreux astronautes canadiens ont volé à bord de navettes spatiales et ont séjourné dans la Station spatiale internationale (SSI), c’est en effet la première fois qu’un Canadien se rendra aussi loin dans l’espace, à bord d’une mission lunaire.

D'être le 2e pays au monde à envoyer un astronaute dans l'espace lointain, ça, c'est quelque chose [dont on peut] être fier.

Ce n’est toutefois pas un hasard de voir le Canada recevoir une invitation aussi unique de la part de la NASA , grand partenaire de l’ ASC depuis des décennies. De la contribution des astronautes canadiens jusqu’aux ingénieurs qui ont conçu les deux bras canadiens, essentiels aux missions des navettes spatiales et à la construction de la SSI , l’agence américaine a toujours pu compter sur le savoir-faire canadien pour s’imposer face à ses adversaires dans la conquête spatiale.

L'astronaute Jeremy Hansen en préparation pour la mission Artemis II.

Le rôle du Canada est considéré comme étant exceptionnel. On est les experts mondiaux de la robotique spatiale, il n’y a personne qui construit des robots qui fonctionnent dans l'espace comme le Canada , explique Charles Tisseyre, animateur de Découverte.

Jeremy Hansen porte d’ailleurs fièrement le drapeau canadien sur son uniforme pendant son entraînement au Centre spatial Lyndon B. Johnson de Houston au Texas. Pour l’instant, les astronautes se concentrent à faire des essais sur les différents simulateurs de vols afin de tout tester avant la mission.

C'est la première fois qu’on a des humains sur cette fusée et dans la capsule Orion alors on va faire beaucoup de tests , ajoute le spécialiste de mission, Jeremy Hansen. L’astronaute canadien rappelle par le fait même que la mission Artemis II n’est qu’un premier pas vers la reconquête de la Lune.

Artemis 2 c'est juste la prochaine étape. Artemis 3, 4, 5 : on va faire des choses extraordinaires.

Mathieu Caron, driecteur des astronautes à l' ASC, rappelle qu'Artemis 2 jettera les bases pour les prochaines missions.

C'est un nouveau programme, c'est une nouvelle fusée, c'est une nouvelle capsule. Donc, la formation est en développement. Jeremy ne fait pas seulement suivre la formation, mais contribue finalement à ce que la formation va être pour Artemis II et les prochaines missions vers la Lune , explique Mathieu Caron.

Artemis et la reconquête de la Lune

Ouvrir en mode plein écran La fusée SLS propulsera l’équipe d’Artemis II vers la Lune en novembre 2024. Photo : NASA

Après un premier vol d’essai sans équipage en 2022, la mission à laquelle Jeremy Hansen prendra part sera le premier vol d'essai avec équipage du programme Artemis. Lors de la troisième mission du programme, les astronautes mettront les pieds sur la Lune pour la première fois depuis la fin du programme Apollo en 1972.

La NASA souhaite ensuite l’installation d’une présence durable autour de la lune grâce à la station spatiale lunaire Gateway, inspirée de la station spatiale internationale. Ultimement, le but des missions Artemis est d’ouvrir la voie à l'exploration habitée de Mars.

​​ La lune est un terrain d'entraînement et d'essais formidable pour se préparer justement à aller à la planète mars. - Charles Tisseyre, animateur de Découverte

Comme lors de plusieurs programmes de la NASA , le Canada joue encore une fois un rôle essentiel dans cette nouvelle étape de la conquête spatiale. L’entreprise ontarienne MDA construira un troisième bras canadien, qui sera installé sur la station spatiale lunaire Gateway. Le bras robotisé intelligent, d’une longueur de 8,5 mètres, pourra fonctionner en toute autonomie, sans intervention humaine.

Ouvrir en mode plein écran Le bras canadien 3 qui sera installé sur la station Gateway est inspiré de celui déjà installé sur la station spatiale internationale. Photo : Alberto Bertolin, Bradley Reynolds

Une autre entreprise ontarienne, Canadensys Aerospace Corporation, est pour sa part, chargée de développer le premier astromobile canadien à explorer la Lune. Grâce à des partenaires industriels et universitaires de tout le pays, l'astromobile canadien contribuera à la recherche de glace d'eau, un élément clé de l'exploration spatiale.

Ouvrir en mode plein écran La robotique est un des domaines d'expertise des Canadiens. Photo : ASC

À un an de la date prévue du lancement de la mission Artemis II, Jeremy Hansen garde les pieds sur terre et multiplie les apparitions dans les écoles et dans les médias pour renseigner et inspirer les prochaines générations.

Son message résonne aussi chez ses propres enfants : Ils comprennent que c'est nécessaire d'avoir de grands objectifs et ils sont fiers pour le Canada et ça, c'est important pour moi , ajoute-t-il.

Artemis II décollera du centre spatial Kennedy en Floride en novembre 2024, transportant quatre astronautes, dont un Canadien, les yeux rivés sur la prochaine étape de la conquête spatiale.