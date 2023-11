La province rétablit la représentation francophone au sein du CA de Voyage Manitoba

Le gouvernement néo-démocrate a rétabli la présence francophone au sein du conseil d'administration de Voyage Manitoba. Dans un décret daté du 9 novembre, le gouvernement provincial révoque des nominations anglophones et nomme Gab-Riel « Pit » Turenne à titre de membre du conseil d'administration, pour un premier mandat de deux ans.

Le 23 août 2023, à la veille de la campagne électorale au Manitoba, Obby Khan, alors ministre progressiste-conservateur des Sports, de la Culture et du Patrimoine, avait nommé Tim Johnston, Ida Albo, Brian (Floyd) North et John Gunter en tant que membres du conseil d'administration de Voyage Manitoba.

Même si la Loi sur la Société Voyage Manitoba (Nouvelle fenêtre) exige la prise en compte de l'intérêt public et de la diversité culturelle de la population du Manitoba, y compris les populations autochtones et francophones , aucun francophone ne faisait partie des nominations et ne remplaçait Ginette Lavack, dont le mandat était arrivé à échéance en juin 2023.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale du CCFM, Ginette Lavack. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Cette dernière se réjouit de la nomination de Gab-Riel « Pit »Turenne et du fait que le gouvernement néo-démocrate ait corrigé la situation.

Je pense que la province a fait son devoir en révisant la liste de candidats pour s'assurer qu'il y ait une meilleure représentativité.

Gab-Riel est une personne qui œuvre dans le domaine du tourisme depuis le début de sa carrière, depuis son enfance. Il est donc bien branché de ce côté-là et c’est une personne engagée dans la communauté francophone , explique Mme Lavack.

Représentation francophone et métisse

Depuis octobre 2022, Gab-Riel Turenne occupe la présidence du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM). Il est aussi propriétaire d'une pourvoirie depuis 2005.

En plus d’avoir été président de la Manitoba Lodges and Outfitters Association pendant deux ans, il a fait partie de plusieurs conseils d’administration et de comités en lien avec le tourisme, dont le Conseil consultatif économique de la première ministre (secteur tourisme) et de l'Industrie touristique du Manitoba (TIM).

De plus, la famille de M. Turenne a été choisie pour incarner les Voyageurs Officiels au Festival du Voyageur de 2020 à 2023.

Ouvrir en mode plein écran Les membres de la famille Turenne ont été les Voyageurs Officiels au Festival du Voyageur cette année. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Il a appris sa nomination, mercredi, lorsque l'actuel ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine aussi responsable des Affaires francophones, Glen Simard, l'a appelé.

J'étais pas mal fier. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis allé à la réunion annuelle de Voyage Manitoba [le 19 octobre] avec mes chapeaux de CDEM et de TIM pour aller voir ce qui se passait , raconte-t-il.

Avec le nouveau gouvernement, on savait qu'il allait y avoir des changements. Donc à la réunion, j'ai appris qu'ils cherchaient encore des membres, surtout des membres francophones, des membres métis, des membres qui font partie du secteur de la chasse et de la pêche , explique-t-il.

M. Turenne souhaite aider à changer la perception du Manitoba comme étant une province par laquelle il faut passer pour aller de l’Ontario aux Rocheuses pour en faire une destination en soi.

On a une province assez diverse en termes de produits touristiques, tant urbains que ruraux , ajoute-t-il.

Il y a quelques années, Voyage Manitoba a vraiment commencé à miser sur le tourisme francophone, un tourisme spécifique. Un peu comme le ''French Quarter'' en Nouvelle-Orléans, quelque chose d'unique et de spécial qui attire le monde ici. De pense que c'est devenu une priorité pour Voyage Manitoba. Donc je suis fier de représenter ce côté-là au niveau du CA , affirme Gab-Riel Turenne.

Membres du conseil d'administration de Voyage Manitoba en date du 15 novembre 2023 Carole Vivier

Tim Johnston

Ida Albo

Andrew (Drew) Fisher

John Gunter

Trevor Clearwater

Sara Stasiuk

Hijab Mitra

Gab-Riel Charles Turenne

Patrick Mckay Source: Gouvernement du Manitoba

Le conseil d'administration de Voyage Manitoba, nommé par la province, est composé de représentants de l'industrie touristique au Manitoba. Il représente aussi les intérêts des populations urbaines et rurales.

Le gouvernement néo-démocrate a révoqué la nomination de Brian (Floyd) North et de Tim Daniels. En plus de la nomination de Gab-Riel « Pit » Turenne, Patrick McKay de Fisher River, a été nommé en tant que membre du CA .

En octobre, lorsque Glen Simard a été nommé ministre responsable du Tourisme, le directeur général de Voyage Manitoba, Colin Ferguson, avait déclaré à Radio-Canada qu’il le rencontrerait prochainement. M. Ferguson comptait discuter avec le ministre de l'absence de francophone au sein du CA de son organisation.

Au moment de publier ces lignes, Voyage Manitoba n'avait toujours pas répondu à notre demande d'entrevue.