Des terres d’un parc national seront gérées par la Première Nation Pacheedaht, en C.-B.

Des terres situées dans la réserve du parc national Pacific Rim, près de Port Renfrew, sur l’île de Vancouver, seront désormais gérées par la Première Nation Pacheedaht. Ces terres avaient été ajoutées au parc en 1988 par le fédéral « sans consultation formelle ni reconnaissance des Pacheedaht ou de leurs systèmes de gouvernance traditionnelle », précise un communiqué de Parcs Canada.

Mercredi après-midi, une cérémonie en présence de Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, se déroule pour la signature entre Parcs Canada et les Pacheedaht de cette entente qualifiée de novatrice . Celle-ci concerne les terres de Middle Beach, nommées ?A:?b?e:?s (qui se prononcent Ââ/bi/é/s dans leur langue, le ditidaht).

Selon Parcs Canada, des règlements connexes ont empêché les Pacheedaht d’assurer la gestion de ces zones ainsi que l’exploitation de leurs ressources . L’entente signée mercredi permet ainsi de rendre l’utilisation et la gestion des terres au peuple Pacheedaht avant la mise en œuvre du traité .

Un traité moderne est négocié depuis 1996 par Relations Couronne-Autochtones, Parcs Canada et la Première Nation Pacheedaht. En 2019, une entente de principe a statué que le fédéral reconnaît que ?A:?b?e:?s sont des terres visées par le règlement du traité de la Première Nation des Pacheedaht et accepte de les transférer de Parcs Canada à la Nation une fois que les négociations en cours sur le traité seront terminées .

« Inverser un acte de violence »

Dans le communiqué de Parcs Canada, Jeff Jones, chef de la Première Nation Pacheedaht, explique : Cette entente avec Parcs Canada représente donc un pas en avant important tandis que nous finalisons notre traité.

Pour lui, il s’agit de reconnaître les responsabilités des Pacheedaht envers ces terres avant qu’elles soient retournées dans le cadre du traité.

Le ministre Gary Anandasangaree assure quant à lui que pendant plus de cent ans, le gouvernement a volé des terres et rompu ces liens [avec les Autochtones] et que cette entente contribue à inverser cet acte de violence alors que l’intendance des terres de ?A:?b?e:?s est restituée aux Pacheedaht.

Selon le site de la BC Treaty Commission, les négociations sur le traité sont au niveau 5, après l'entente signée en 2019.