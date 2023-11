Arlen Dumas nie les allégations d’agression sexuelle et fait une demande reconventionnelle

L'ancien grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba (ACM) Arlen Dumas affirme que la poursuite judiciaire intentée contre lui pour agression sexuelle est fondée sur des allégations fausses et malveillantes. Il a fait une demande reconventionnelle à l'encontre de son accusatrice.

La demande de M. Dumas a été déposée à la Cour du Banc du Roi le 2 novembre dernier,

Dans cette demande reconventionnelle, Arlen Dumas affirme que son accusatrice a tenu des propos diffamatoires qui l'ont publiquement humilié et qui lui ont infligés de la détresse émotionnelle, en plus d’avoir atteint à sa réputation et ont entraîné la perte d'occasions d'affaires.

M. Dumas réclame des dommages-intérêts d'un montant qui n'est pas spécifié pour mépris délibéré et inconsidéré de ses droits.

Les avocats de la femme impliquée dans cette affaire n’avaient pas encore répondu à nos demandes d'entrevue au moment d'écrire ces lignes.

Les allégations

Dans une déclaration déposée le 30 août, la femme affirme que M. Dumas l'a harcelée et l'a agressée sexuellement alors qu'ils travaillaient tous deux à l’ ACM au début de 2022.

Radio-Canada n’identifie pas les victimes présumées d'abus sexuel.

Elle dit avoir eu au moins huit rapports sexuels non consensuels avec M. Dumas entre janvier et mars 2022, alors que ce dernier occupait le poste de grand chef.

Ouvrir en mode plein écran Arlen Dumas affirme que tout contact ou toute activité sexuelle ayant eu lieu avec son accusatrice «étaient pleinement informés et consensuels par nature». Photo : Capture d’écran - Google Maps

Elle réclame 426 000 dollars de dommages et intérêts pour compenser ses souffrances morales, la perte de sa dignité, ainsi que pour les soins médicaux et thérapeutiques qu'elle a reçue.

Ses accusations n'ont pas encore été examinées devant un tribunal et aucune accusation criminelle n’a été déposée contre M. Dumas.

Dans sa défense, Arlen Dumas nie toutes les allégations et indique qu'il a toujours agi de manière professionnelle avec la femme que cela soit sur leur lieu de travail ou en toutes autres circonstances.

Tout contact ou toute activité sexuelle ayant eu lieu entre les deux étaient pleinement informés et consensuels par nature , peut-on lire dans la déclaration.

Des allégations frivoles, vexatoires et scandaleuses

M. Dumas a été suspendu de ses fonctions de grand chef en mars 2022, avant d’être démis de ses fonctions en août 2022 à la suite d'une enquête menée par une tierce partie qui avait conclut que ce dernier avait sexuellement harcelé une employée.

Arlen Dumas nie toutefois le fait qu'il a été démis de ses fonctions en raison du fait que l'enquête a pu corroborer les allégations à son encontre.

L’ancien grand chef estime que l’action en justice intentée contre lui est sans fondement et vise à nuire à sa réputation.

Il affirme que les allégations dont il est l’objet sont frivoles, vexatoires et scandaleuses et c'est la raison pour laquelle il demande que la poursuite soit rejetée.

De surcroît, Arlen Dumas accuse la femme d'avoir répété publiquement qu’il était malhonnête et abusif, qu'il est un prédateur sexuel et qu'il n'est pas en mesure de superviser des employés, lors d’entrevues dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Il lui reproche également d’avoir divulgué des informations confidentielles sur l'enquête indépendante et le rapport qui en a découlé.