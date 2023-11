Ottawa verse 15,5 M$ pour éponger la facture de l’eau contaminée à La Baie

Le gouvernement fédéral annonce une aide de plus de 15 millions de dollars à la Ville de Saguenay pour lui permettre de trouver une solution à court terme à la présence de PFAS dans l’eau de l’arrondissement de La Baie.

La subvention a été confirmée par la secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale, Marie-France Lalonde, qui est de passage dans la région pour lancer les travaux de construction de 131 millions de dollars à la base militaire de Bagotville.

La contamination émane justement d’activités militaires qui se sont déroulées entre 1972 et 2010.

Depuis le début, nous avons travaillé étroitement avec la Ville de Saguenay afin de remédier au problème.

Depuis la mise au jour de la contamination de l’eau en juillet dernier, les appels fusaient de toutes parts pour que le fédéral assume au moins une partie des coûts des travaux visant à assurer la qualité de l’eau à La Baie.

Publicité

On a dit qu’on allait prendre nos responsabilités. Aujourd’hui, on répond présent et on va continuer de travailler pour le bien-être des Québécois. On ne les laissera jamais tomber , assure le lieutenant libéral pour le Québec, Pablo Rodriguez.

La Ville de Saguenay a déjà engagé des emprunts de 11 millions de dollars pour mettre en place des mesures d’assainissement des eaux, mais les solutions à long terme pourraient friser les 50 millions de dollars. Un contrat de 11,4 M$ a été accordé pour la location et l’installation de filtres sur les puits contaminés.

Les autorités de santé publique régionales ont assuré que l’eau demeure potable pour les 8000 résidents touchés.

Devant l’inquiétude visiblement palpable, la Ville a tout de même mis en place un point d’eau temporaire où les citoyens peuvent s’approvisionner en attendant que les sources régulières soient assainies.

Ottawa promet de rester actif dans le dossier.

Publicité

Outre le financement que nous accordons à la Ville de Saguenay, nous continuerons de surveiller la qualité de l’eau potable de la Base et nous mènerons d’autres études environnementales au cours des prochains mois pour déterminer s’il existe un lien entre les sources de SPFA [PFAS] à la Base et celles décelées aux limites de la propriété. Les résultats de ces études, attendus au printemps 2024, orienteront les prochaines étapes que nous franchirons , peut-on lire dans un communiqué de presse.

Les mousses extinctrices à l’origine de la contamination ne sont maintenant utilisées qu’en cas d’urgence à la base de Bagotville, si l’eau s’avère insuffisante lors des entraînements.

Le cas échéant, les autorités militaires assurent que des procédures normalisées sont mises en place afin de minimiser l’impact sur l’environnement.