Jean-Luc Roberge s’invite à la conférence de presse de la STS et règle ses comptes

L'ex-directeur général de la Société de transport du Saguenay (STS), Jean-Luc Roberge, est venu régler ses comptes lors d’une conférence de presse portant sur la nouvelle planification stratégique de l’organisation.

Le point de presse de la STS a eu lieu à 10 h 30 mercredi au pavillon d’accueil du parc de la Rivière-du-Moulin. La planification stratégique avait été déposée la semaine dernière lors de la séance du conseil municipal.

Jean-Luc Roberge, qui a été congédié en mai 2022, y a assisté et il a accordé des entrevues aux médias présents une fois la présentation terminée. Il était visiblement émotif.

L’ancien directeur général s’est dit choqué de constater que les orientations présentées par la nouvelle direction recoupent en grande partie ce qui avait été fait en amont par sa propre équipe. Il cite en exemple le corridor d’écomobilité, la tarification universelle et le transport à la demande.

Ce que j’entends aujourd’hui, c’est réellement tout ce que j’ai entrepris avec mon ancien conseil d’administration.

Il a cité les exemples des stations tempérées, les corridors d’écomobilité, le Pavillon de l'écomobilité à l’UQAC, la tarification universelle, le projet-pilote d’autopartage, les vélos électriques en libre-service, la carte à puce, le transport à la demande, les essais terrain des autobus électriques Letenda ou encore les aménagements des trottoirs sur le boulevard Talbot.

Ouvrir en mode plein écran L'ex-directeur de la STS, Jean-Luc Roberge, a répondu aux questions des médias. Photo : Radio-Canada / Sacha-Wilky Merazil

La vérificatrice générale de Saguenay avait relevé qu’aucun plan stratégique en bonne et due forme n’avait été déposé au cours des six années où Jean-Luc Roberge avait dirigé l’organisme. Cette révélation avait entre autres mené à son congédiement.

Publicité

M. Roberge admet tout de même que les reproches entourant l’absence d’un document de planification en bonne et due forme ont leur place.

Le principal intéressé a néanmoins toujours l’intention de se défendre lors de la suite des audiences prévues, qui sont prévues les 29 et 30 novembre. Il y conteste son congédiement devant le Tribunal administratif du travail (TAT).

Je ne comprends pas pourquoi on m’accuse de ne pas avoir fait de planification stratégique, quand aujourd’hui, l’organisation est bien en place. [...] Je compte très bien démontrer lors de mes audiences au TAT , que mon c.a. et moi avons fait de la planification stratégique. On le faisait à chaque séance, contrairement à ce que la vérificatrice générale disait , indique M. Roberge.

En colère contre la mairesse

L’ex-directeur général de la STS a aussi mentionné être étonné de constater qu’il n’y aurait pas de coupes budgétaires, contrairement à ce qu’avait annoncé Julie Dufour en campagne électorale il y a deux ans. Il lui demande d’ailleurs de s’excuser auprès de la population. C’est grave d’induire la population en erreur , indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Des représentants de la Société de transport du Saguenay ont présenté le plan stratégique de l'organisation aux médias, mercredi. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

De dire à la population qu’on va couper 6 millions de dollars dans le budget de la STS , visiblement c’était uniquement un engagement électoral pour gagner son élection.

Le président de la STS déçu

De son côté, l’actuel président de la Société, le conseiller municipal Claude Bouchard, déplore cette sortie en règle de l’ex-dg. Il se désole que celle-ci fasse ombrage à l'annonce de la nouvelle planification stratégique.

Je pense que le timing pour faire ça n’était pas bon.

Le plan stratégique dévoilé mercredi contient les grandes orientations qui guideront la STS d’ici 2032. Claude Bouchard croit qu’il s’agit d’un tournant pour l’organisation qu’il dirige et pour le développement du transport en commun.

L’organisation a d’ailleurs annoncé que l’ensemble de sa flotte sera électrifiée d’ici 2040. Elle continuera également de miser sur la clientèle étudiante au cours des prochaines années, en plus d’augmenter l’offre du transport à la demande.