Deux frères de 14 et 18 ans arrêtés après une fusillade à Calgary

Deux frères âgés de 14 et 18 ans ont été arrêtés et mis en accusation à la suite d'une fusillade lundi à Calgary au cours de laquelle une personne a été tuée et deux autres ont été gravement blessées.

Celui de 14 ans, qui ne peut être identifié en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, est sous le coup d'un chef d’accusation de meurtre au premier degré et de deux chefs de tentative de meurtre.

Son frère aîné, lui, a été accusé de complicité de meurtre après les faits. En raison de sa relation avec l'adolescent, il ne peut pas non plus être identifié.

Les deux accusés doivent comparaître jeudi devant le tribunal.

Publicité

Le jour de l’incident, les forces de l’ordre ont indiqué qu’elles étaient à la recherche de suspects qui auraient quitté les lieux dans un camion noir.

La police loue la collaboration du public

La police a expliqué mardi que la description faite du véhicule par des témoins de la scène lui a permis de localiser et d’appréhender les suspects dans deux résidences de la ville.

Il s'agit d'un exemple incroyable de collaboration entre [le public] et la police , s’est félicité le sergent Sean Gregson en conférence de presse.

Plusieurs personnes présentes dans les deux habitations ont été mises en détention pendant que l'enquête suit son cours.

La police croit que la personne qui a été tuée était ciblée, mais elle ignore si les deux blessés l’étaient aussi.

Inquiétude devant le jeune âge des suspects

Le surintendant Cory Daley a souligné que les enquêteurs étaient préoccupés par le jeune âge des deux auteurs présumés du crime qui serait par ailleurs lié au crime organisé.

Il est préoccupant de voir que des jeunes sont impliqués dans ces activités.

La violence à laquelle nous assistons est toujours fortement motivée par le trafic de drogue , a-t-il ajouté.

La fusillade, survenue à Marlborough Park, dans le nord-est de Calgary, était la cinquième en cinq jours.

Depuis le début de l’année, la municipalité a enregistré 18 homicides.