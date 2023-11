Le lancement en grande pompe du réseau social Threads de Meta, en juillet dernier, avait suscité de l’enthousiasme, mais aussi des inquiétudes, notamment en raison de l’impossibilité pour les internautes de supprimer leur compte sans se défaire de leur compte Instagram. Cette époque est maintenant révolue.

Les utilisateurs et utilisatrices qui souhaitent se départir de leur profil Threads pourront maintenant le faire en se rendant dans les paramètres de leur compte, puis en sélectionnant compte , et désactiver ou supprimer le profil .

La première option est pour désactiver temporairement le profil, c’est-à-dire que les internautes ne pourront plus y avoir accès, donc les mentions J’aime deviendront invisibles, de même que les comptes suivis. Il est possible de réactiver son profil en se connectant au réseau social avec ses identifiants.

La seconde option suspend d’abord l’ensemble du profil, ses contenus, ses mentions J’aime et ses données sur les comptes suivis pour 30 jours. Après ce délai, il ne sera plus possible de faire marche arrière. Meta précise toutefois mettre jusqu’à 90 jours pour supprimer le profil et ses données de manière définitive. Il faut attendre ce même délai avant de pouvoir se créer un nouveau profil Threads.

Dans les paramètres de Threads, on peut voir la nouvelle mention : Les modifications s’appliquent uniquement à votre profil Threads. Votre compte Instagram ne sera ni supprimé ni désactivé .

Il s’agit d’une avancée pour les utilisateurs et utilisatrices de ce nouveau réseau social, qui réclamaient depuis juillet d’avoir la possibilité de supprimer leur profil sans affecter leur compte Instragram. La politique de confidentialité de Threads mentionnait auparavant que pour supprimer votre profil et vos données Threads, vous devez supprimer votre compte Instagram .

Deux applications tissées serrées

Instagram est étroitement lié à Threads, notamment en raison du mode de connexion à ce réseau social, un rival de X (ex-Twitter) : pour s’y créer un compte, les internautes doivent absolument détenir un compte sur le réseau social de photos et de vidéos de Meta.

Il semble toutefois que Meta tente de plus en plus de séparer Threads de son application mère. L’entreprise a récemment déployé une mise à jour qui permet aux propriétaires de comptes Threads de bloquer l’affichage de leurs publications sur Facebook et Instagram, deux applications utilisées pour promouvoir le nouveau réseau social.

Le géant souhaite aussi faire de son nouveau site de microblogage un membre du fédivers, un collectif libre de serveurs décentralisés qui fonctionnent à l'aide de normes de logiciel libre (open source).

Contrairement aux réseaux sociaux traditionnels, le fédivers – auquel adhère notamment Mastodon, un autre rival de X – permet aux internautes de se connecter et de communiquer avec d'autres personnes de manière transparente sur plusieurs plateformes.

Ouvrir en mode plein écran L'interface de Mastodon est semblable à celle de X (ex-Twitter). Photo : Mastodon

L'entreprise n'a toutefois pas fourni d‘informations sur la manière dont cela pourrait se concrétiser, ni dans quel délai.

Lancée le 5 juillet dernier, Threads a connu un succès monstre à son déploiement, franchissant le cap des 100 millions d'utilisateurs et d’utilisatrices en moins d’une semaine, avant de chuter de 79 % en août sur les appareils Android. L’application n’est toujours pas offerte en Europe pour des raisons de réglementation.