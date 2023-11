Le géant américain de la diffusion en continu Netflix a annoncé mercredi la signature d’une entente avec l’entreprise montréalaise Attraction pour la production de films en langue française.

L’entente de type First Look accorde à Netflix, en échange d'une compensation financière, un droit de premier refus sur les prochains longs métrages d’Attraction. C’est une entente que les studios américains utilisent souvent pour s’assurer d’avoir priorité sur les projets que développe une maison de production , explique le président d'Attraction, Richard Speer.

L’idée là-dedans, c’était de trouver une autre façon de financer nos longs métrages à l’extérieur des institutions qu’on connaît comme Téléfilm Canada et la SODEC , même si les projets écartés par Netflix pourraient éventuellement se tourner vers ces institutions traditionnelles pour du financement.

Il s'agit de la toute première entente du genre au Canada pour Netflix. Cette alliance permettra de propulser le contenu québécois à l'échelle de la planète avec un partenaire des plus prestigieux.

Ouvrir en mode plein écran Richard Speer est le président d'Attraction, une entreprise qu'il a fondée en 2002. Photo : Site web d'Attraction

Le secret de la Caramilk de Netflix

Si les plus fins détails de l'entente ne sont pas encore connus, Netflix a déjà commencé à partager avec l’équipe d'Attraction quelques informations sur les ingrédients qu'ils aimeraient voir dans leurs productions.

Ils nous ont partagé certaines choses qu’ils recherchent, leur "secret de la Caramilk". C’est de l’information avec laquelle on travaille lorsqu’on cherche les bons projets pour eux , explique le président de la boîte montréalaise.

On parle d'étapes qui sont un peu plus loin, mais je dirais que l’emphase est plutôt mise sur le local. Pour utiliser une expression anglaise : "global is local". C’est ce qui explique le succès qu’ont connu la Corée et d’autres pays récemment.

[Netflix] souhaite qu'on fasse des films qui interpellent les gens d'ici et qui représentent la culture québécoise. Leur plateforme est assez puissante pour les propulser un peu partout.

Le président d’Attraction ne s’est pas avancé sur le volet économique de l’entente entre les deux entreprises, se contentant d’affirmer que les paramètres financiers sont intéressants . Il n’y a pas vraiment de réserves du côté financier, mais les budgets reflètent toujours le marché local [...] Au Canada anglais, par exemple, les budgets sont plus élevés qu’au Québec , a-t-il précisé.

Aucun projet de film n’a été dévoilé par les nouveaux partenaires à ce stade-ci, mais Richard Speer espère pouvoir faire des annonces sous peu. La collaboration est établie et amorcée, je pense qu’on pourra annoncer quelque chose assez rapidement [...]. Le plutôt possible, ça ferait mon bonheur.

Avec les informations de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18.