Les écoles de la grande région de Québec en grève à compter de mardi

Plusieurs centres de services scolaires de la grande région de Québec commencent à aviser les parents que leurs écoles et que leurs services de garde seront fermés dès le mardi 21 novembre, soit pour une durée indéterminée, soit pour trois jours, à moins d’une entente d’ici là.

Plus de 100 écoles concernées par la grève illimitée

Le CSS de la Capitale et le CSS des Premières-Seigneuries mentionnent dans un courriel destiné aux parents que dès le 21 novembre, les cours et les activités seront suspendus jusqu’à nouvel ordre dans toutes leurs écoles primaires et secondaires ainsi que dans les centres de formation professionnelle ou encore les centres d'éducation aux adultes.

Les syndicats représentant le personnel professionnel et le personnel de soutien ont signifié un avis de grève pour la période du 21 au 23 novembre 2023, et cette grève sera suivie par la grève générale illimitée du personnel enseignant.

Les services de garde des écoles primaires seront fermés durant toute cette période dans les deux centres de services scolaire.

Malgré le retour au travail du personnel de service de garde à compter du 24 novembre, la nature de la grève des enseignants est telle qu’il nous est impossible de savoir à quels endroits et à quels moments des lignes de piquetage seront établies, ce qui pourrait rendre difficile, voire impossible, d’accéder à certains lieux. Nous souhaitons éviter toutes situations malencontreuses ou non sécuritaires pour les personnes , peut-on lire notamment dans le courriel du CSS de la Capitale destiné aux parents.

Ouvrir en mode plein écran Le Front commun, qui représente 42 000 employés de l'éducation et de la santé, sera en grève durant trois jours, du 21 au 23 novembre. Ensuite, à compter du 23 novembre, ce sera au tour des enseignants, affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), de débrayer pour une durée indéterminée. Photo : The Canadian Press / Christinne Muschi

Les centres de services scolaires ne sont pas touchés de manière uniforme étant donné que les enseignants et les professionnels ne sont pas tous représentés par les mêmes syndicats. Dans la région, ce sont seulement les écoles des centres de service scolaire de la Capitale et des Premières-Seigneuries qui seront touchés par la grève illimitée.

Grève de trois jours ailleurs

Le Front commun syndical et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, qui représentent notamment des enseignants, du personnel scolaire de soutien et des infirmières, vont débrayer quant à eux du 21 au 23 novembre.

Les centres scolaires de la région ont annoncé que leurs activités seront suspendues pendant ces trois jours de grève, soit par courriel, soit directement sur leur site Internet.

Voici la liste des centres de services scolaires touchés : Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

Centre de services scolaire de Charlevoix

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

Centre de services scolaire des Découvreurs

Centre de services scolaire de Portneuf

Centre de services scolaire des Navigateurs

Centre de services scolaire des Appalaches

Dans ces centres de services scolaires, les cours sont suspendus, tout comme le service de transport scolaire. Les services de garde sont également fermés. Les activités reprendront normalement à compter du vendredi 24 novembre dans ces centres de services scolaires.

Où en sont les négociations de la FAE?

On est assez loin d'une entente , a fait savoir Mélanie Hubert, la présidente de la FAE en entrevue mercredi après-midi avec Radio-Canada. Le temps passe, le 23 novembre c'est la semaine prochaine , a ajouté Mme Hubert qui a la certitude que la grève générale illimitée sera déclenchée alors que les négociations sont assez ardues .

On invite les parents à préparer un plan B et un plan C. On demande aux employeurs aussi à se préparer à être capables d'accommoder les parents qui seront mal pris parce qu'on sait que ce sera difficile et ce sera un casse-tête.

La grève pourrait donc se prolonger.

Ouvrir en mode plein écran Mélanie Hubert, présidente de la FAE (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Avec des informations de Camille Carpentier