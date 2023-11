Les mises en chantier réalisées depuis le début de l'année en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine accusent un retard par rapport à celles de 2022, selon les données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). La région pourrait enregistrer un bilan à la baisse pour l'année 2023.

À Gaspé, on comptait 81 mises en chantier en 2022. En date du troisième trimestre de 2023 , le nombre est de 28.

Les mises en chantier en 2023 par rapport à 2022 Villes Mises en chantier pour les trois premiers trimestres de 2023 Mises en chantier en 2022 Gaspé 28 81 Les Îles-de-la-Madeleine 21 64 Matane 8 29 Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement

La tendance est similaire aux Îles-de-la-Madeleine et à Matane, deux agglomérations de la région qui comptent plus de 10 000 habitants pour lesquelles la SCHL dispose de données.

Paul Cardinal, directeur du service économique à l'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), constate que cette tendance pourrait nuire à l’accès au logement dans la région.

À Gaspé et aux Îles-de-la-Madeleine, ce sont d'ailleurs principalement des maisons individuelles qui ont été mises en terre depuis le début de l'année. Les besoins en logements locatifs demeurent toutefois criants, rappelle l'économiste.

Le taux d’inoccupation était encore de 0 % à Gaspé et de 0,4 % aux Îles-de-la-Madeleine en 2022, selon les données de la SCHL .

La conjoncture économique en cause

Selon Paul Cardinal, il pourrait manquer 860 000 logements à l'échelle nationale d'ici 2030 si la tendance des mises en chantier se maintient. Les mises en chantier sont en baisse partout au Québec , remarque-t-il.

Il faudrait pourtant tripler les mises en chantier afin de résorber ce déficit de logements.

Théoriquement, c’est ce qu’il faudrait. Dans la pratique, c’est sûr qu’on ne va pas y arriver , constate Paul Cardinal.

L’économiste pointe le manque de main-d’œuvre et les conditions économiques et réglementaires qui seraient défavorables. La conjoncture fait que les coûts de financement ont beaucoup augmenté depuis 18 mois. Et il faut rappeler que la pandémie, les coûts de construction sont en hausse de presque 40 %.

Le directeur du service économique à l' APCHQ souligne aussi que le loyer des logements locatifs qui permet au promoteur de rentabiliser la construction de son bâtiment est actuellement très élevé. De manière générale, ça peut facilement être du simple au double entre un logement déjà existant et un logement neuf , mentionne-t-il.

Il y a des projets qui ne lèvent pas actuellement à cause de la viabilité financière.