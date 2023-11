Le vote par Internet aux T.N.-O. intéresse le Québec et le reste du Canada

Alors que les électeurs ténois choisissaient leurs nouveaux députés mardi, de nombreux regards étaient portés sur le déroulement du vote par Internet. Des délégations du Québec, du Yukon, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse et d’Élections Canada sont venues parfaire leur connaissance de ce nouveau type de scrutin à Yellowknife afin de le démocratiser ailleurs au pays.

Même si le vote par Internet est utilisé dans plusieurs municipalités ontariennes et à Halifax, les Territoires du Nord-Ouest sont pionniers dans sa mise en place. C’est le premier territoire ou province à proposer ce type de vote à ces électeurs, et ce depuis 2019.

Les électeurs ténois pouvaient demander un bulletin de vote en ligne depuis le 3 octobre. Élections TNO envoie ensuite un code d’identification personnel et un lien pour voter par courriel, que les électeurs pouvaient utiliser jusqu’à la clôture du scrutin, le 14 novembre à 20 h.

En date du 13 novembre, 395 personnes avaient voté par Internet aux Territoires du Nord-Ouest, contre 489 aux élections de 2019.

Un vote par Internet au Québec en 2025

Parmi les délégations présentes le jour du vote aux T.N.-O. , celle d'Élections Québec observait le déroulement du scrutin avec un intérêt particulier.

Élections Québec prépare le tout premier essai du vote par Internet au Québec, qui va se dérouler à l’occasion des élections municipales de novembre 2025 , explique Julie St-Arnaud-Drolet, porte-parole d’Élections Québec.

Quinze municipalités au Québec ont répondu à l’appel de l'institution indépendante d’organisations des élections de la province pour tester le vote par Internet lors des prochaines élections.

De plus, Élections Québec a produit en 2020 une étude sur le vote par Internet en contexte québécois. La visite d’une délégation à Yellowknife s'inscrit dans la continuation de cette étude, note la porte-parole d’Élections Québec.

Notre objectif est de rendre le vote toujours plus accessible et convivial pour les électrices et électeurs, donc on veut voir comment s’opérationnalise ce processus , explique Julie St-Arnaud-Drolet.

Elle ajoute qu’Élections Québec recherche depuis mardi un prestataire pour sécuriser ce type de vote : Il y a un appel d’offres pour cibler une firme qui pourrait fournir une plateforme de vote par Internet.

Pour Maxwell Harvey, directeur d'Élections Yukon, le vote par Internet facilite l'accessibilité. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Un enjeu d'accessibilité au Grand Nord

Pour Matthew Mallon, porte-parole d’Élections TNO , le vote par Internet participe à répondre aux enjeux d’accessibilité du Grand Nord.

C’est aussi l’avis de Maxwell Harvey, directeur d'Élections Yukon, qui était présent pour observer le vote à Yellowknife.

Pour nous, c’est surtout une question d’accès pour les électeurs. Ici, il y a des électeurs qui ont des difficultés à accéder au vote , dit-il.

Le Yukon a eu recours au vote par Internet lors des élections scolaires de 2022. Maintenant, on est en train d’étudier davantage la possibilité d’avoir recours au vote par Internet plus largement au territoire , précise Maxwell Harvey.

C’est une visite pour partager, pour étudier, pour apprendre afin d’améliorer nos processus électoraux au Yukon , ajoute-t-il. Le directeur d'Élections Yukon félicite enfin ses collègues des T.N.-O. pour le bon déroulement du vote et la formation adéquate des préposés au scrutin.

Avec des informations de Claudiane Samson