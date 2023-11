Évoquant une circulation « sérieuse » de la COVID-19 et une vague imminente d'influenza au Québec, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, invite les personnes à risque à se faire vacciner rapidement.

Bien que la situation soit différente des années antérieures, le virus de la COVID-19 est encore en circulation. En cette période de l’année, une vigilance accrue est requise afin de protéger les plus vulnérables, d’éviter les engorgements dans les urgences et de limiter le fardeau accru des infections respiratoires pour les milieux de soins, souligne la santé publique.

Plusieurs éclosions de COVID-19 sont d’ailleurs survenues dans les hôpitaux du Québec et dans les milieux de vie pour aînés au cours des dernières semaines. Une centaine d'hospitalisations s'ajoutent quotidiennement.

De manière plus précise, les personnes âgées de 60 ans et plus, et surtout celles ayant franchi la barre des 70 ans, sont invitées à aller chercher une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19. Le Dr Boileau ajoute que les personnes de plus de 70 ans qui n'ont jamais été infectées par le virus sont particulièrement susceptibles de subir des complications.

La circulation du virus de l’influenza, communément appelé la grippe, est également en augmentation, bien qu’il soit encore à un niveau faible. La vague de l’influenza devrait arriver au Québec probablement avant Noël , avertit le Dr Boileau. On n’est pas encore dans la période de la saison grippale, mais elle sera incontournable, elle s’en vient et elle s’en vient rapidement , poursuit-il. La santé publique lance donc un appel aux femmes enceintes, plus susceptibles d'être malades.

Quant à la circulation du virus respiratoire syncytial ( VRS ), elle est en constante augmentation, particulièrement dans les complexes pédiatriques, ce qui affecte les salles d'urgence et les services en pédiatrie.

La campagne de vaccination se poursuit

Amorcée en octobre, la campagne de vaccination contre les virus respiratoires a rejoint plus de 900 000 personnes. Par ailleurs, près de 1,1 million de doses contre l’influenza ont été administrées depuis le début de la campagne.

La vaccination dans les milieux de vie où l’on retrouve des citoyens plus à risque, comme les résidences pour personnes âgées et les CHSLD , se poursuivra dans les prochaines semaines.

Avec les informations de La Presse canadienne