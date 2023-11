Le taux de réussite des infirmières remonte à 63 %

Le taux de réussite pour l’ensemble des 3145 aspirantes infirmières ayant fait examen d’admission à la profession en septembre 2023 a atteint les 63 %, une hausse importante par rapport aux précédentes séances où les résultats s'étaient révélés catastrophiques.

L'OIIQ a à cœur l’amélioration, le plus rapidement et efficacement possible, du processus de l’examen d’admission à la profession, de sorte que la population québécoise puisse bénéficier d’un nombre maximal d’infirmières et infirmiers aptes à exercer et capables d’offrir des soins sécuritaires, de qualité et humains sur le terrain , a déclaré par communiqué le président de l'Ordre des infirmières et infirmiers (OIIQ), Luc Mathieu.

Depuis l’arrivée d'une nouvelle formule d’examen en 2018, le taux de réussite global avait oscillé entre 63 % et 96 %, y compris les personnes qui avaient échoué une première fois.

Puis il avait chuté à 45 % en septembre 2022 et était demeuré sous la moyenne, à 53 %, en mars 2023.

La situation était à ce point préoccupante que les ministres Sonia LeBel (Conseil du Trésor), Christian Dubé (Santé) et Pascale Déry (Enseignement supérieur) avaient rencontré la direction de l’OIIQ en mai dernier.

L’échec des aspirantes infirmières à l'examen menaçait les plans de Québec, qui souhaite recruter des infirmières à l’étranger pour répondre aux pénuries du réseau de la santé.

Par ailleurs, trois rapports successifs du commissaire à l’admission aux professions, Me André Gariépy, avaient clairement indiqué que les résultats inhabituellement bas n'étaient pas dus aux établissements d’enseignement, mais aux failles et fragilités de l’examen de l’Ordre .

Marie Rinfret a été protectrice du citoyen du Québec de 2017 à 2022. Elle a reçu le mandat de l'Office des professions d'accompagner l'Ordre des infirmières (OIIQ).

La nomination de l'ex-protectrice du citoyen Marie Rinfret, il y a quelques semaines, pour aider l'OIIQ à revoir son examen était un message sans équivoque.

C’est la dernière chance pour l’OIIQ de démontrer sa capacité d’agir, à défaut de quoi, une tutelle s’imposera , avait déclaré Sonia LeBel, ministre responsable des lois constituant les ordres professionnels. On a besoin de toutes les infirmières qualifiées dans le réseau.

Au cabinet de la ministre Lebel, les derniers résultats constituent un pas dans la bonne direction. L’Office va poursuivre l’accompagnement avec l’Ordre, puisque l’examen en soi doit être retravaillé , déclare la ministre LeBel.

On devra voir un redressement à la hauteur de l’urgence de la situation pour éviter une tutelle complète.

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor.

Exit l’examen américain

Radio-Canada a par ailleurs appris que l’OIIQ suspend son projet de recourir à un examen américain NCLEX-RN afin d’évaluer 5000 à 6000 candidats à la profession chaque année.

Étant donné que l’équipe de l’OIIQ participe aussi à la modernisation du programme collégial en soins infirmiers menée par le ministère de l’Enseignement supérieur [...] l’OIIQ compte terminer ces travaux avant de poursuivre toute réflexion concernant l’examen NCLEX-RN et suspend donc ses actions en cette matière , précise son président.