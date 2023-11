Le régulateur albertain enquête sur une mine où un travailleur a failli être enseveli

L'Agence de réglementation de l'énergie de l'Alberta examine les pratiques d'une mine de charbon de l'ouest de la province après que trois « instabilités gravitaires » ont été rapportées, dont une qui a conduit à l'ensevelissement d'un engin de chantier avec son opérateur.

La mine, exploitée par la compagnie CST Canada Coal 9 (CST), est située à Grande Cache, à environ 430 kilomètres au nord-ouest d'Edmonton.

Kyler Leduke, employé de l’entreprise minière, était à bord de l'excavatrice qui a été ensevelie. Il travaillait de nuit sur un bouteur au fond de la mine à ciel ouvert lorsque l'incident s'est produit il y a quelques semaines.

Il se souvient qu'il était en train de pousser du charbon lorsque quelque chose a attiré son attention.

J'ai regardé [vers le haut] et j'ai vu toutes ces roches qui commençaient à s'effondrer , raconte Kyler Leduke.

Je me suis recroquevillé et je me suis couvert le visage.