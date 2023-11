Une aide financière de Québec réduit le déficit du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, dont la dette est de 36,8 millions de dollars pour l’année financière se terminant en mars 2023.

En mai 2022, le CISSS prévoyait un déficit de 70 millions de dollars pour l’exercice financier 2022-2023.

Ce scénario aurait pu se concrétiser s’il n’eut été d’une aide financière exceptionnelle et non récurrente de 36 millions de dollars de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Ces informations ont été dévoilées lors de l'assemblée publique annuelle d'information, mardi.

Pour une troisième année consécutive, le financement octroyé par le gouvernement du Québec permet ainsi d'obtenir une dette moins importante qu’anticipé.

Moins de personnel, plus d’agences privées

Le CISSS explique que le recours à la main-d'œuvre indépendante accapare une grande part du budget, considérant que le coût de ces travailleurs est supérieur en dehors des grands centres.

Pendant l'année financière 2022-2023, 18 % des heures travaillées dans les établissements du réseau de la santé étaient accomplies par les travailleurs issus d'agences privées. En ce sens, le CISSS a compté, dans la dernière année financière, 170 départs d'employés de plus que d'embauches.

L'organisation a envoyé une lettre en novembre 2022 dans laquelle elle indiquait vouloir être accompagnée par le gouvernement afin de moins recourir à la main-d’œuvre indépendante pendant les trois prochaines années.