La saison 2023-2024 de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) se déploie alors qu’on souligne le 90e anniversaire de sa fondation. Nos archives témoignent des multiples activités déployées par l’OSM pour démocratiser la musique classique au Québec et la rendre accessible au public.

L’ancêtre de l’OSM

En 1934, plusieurs personnalités canadiennes-françaises militent pour la création d’un orchestre symphonique à Montréal.

Cette même année est fondée la Société des concerts symphoniques de Montréal qui est l’ancêtre de l’OSM.

6:35 L'animateur Fernand Séguin s'entretient avec le premier directeur artistique de l'OSM, Wilfrid Pelletier.

Le 14 avril 1969, l’animateur de l’émission Le sel de la semaine, Fernand Séguin, reçoit Wilfrid Pelletier, le premier directeur artistique et le premier chef d’orchestre de l'OSM.

Celui-ci raconte, dans cet extrait, les origines de l’orchestre.

Wilfrid Pelletier se remémore également avec Fernand Séguin une initiative qu’il a lancée dès novembre 1935 : les Matinées symphoniques.

L’idée de Wilfrid Pelletier était fort novatrice pour l’époque.

Elle a même été reprise par la Philarmonique de New York.

En 1954, la Société des concerts symphoniques de Montréal devient l’Orchestre symphonique de Montréal.

Faire rayonner et démocratiser davantage la musique classique

L’OSM entreprend à partir de 1962 plusieurs tournées à l’étranger qui suscitent l’enthousiasme des publics du monde entier.

L’OSM accumulera également de nombreux succès discographiques.

Plusieurs enregistrements deviennent des références qui consolident le prestige international de l’orchestre.

En parallèle, l’OSM démontre un souci constant de faire accéder à la musique classique le plus grand public.

C’est dans cette optique que l’OSM innove en organisant dans le hall de la Place des Arts des concerts le midi.

8:12 Reportage de la journaliste Myra Cree sur les concerts du midi proposés par l'OSM

Cette offre, comme le rappelle le reportage de la journaliste Myra Cree proposé à l’émission Actualités 24 du 18 mars 1975, a beaucoup plu à un public attiré par le bas prix des billets et par la qualité de la programmation.

De plus, de grandes œuvres chorales sont montées l’été dans la Basilique Notre-Dame.

L’OSM joue également au Complexe Desjardins, dans des centres commerciaux ou encore dans les parcs et prend part aux activités du Festival de Lanaudière et du Centre des arts d’Orford.

1:23 Reportage du journaliste François Harvey sur la dernière représentation en plein air de l'OSM durant l'été 1986

Ce reportage du journaliste François Harvey, présenté à l’émission Ce soir du 25 juillet 1986, nous rappelle le vif succès qu’ont remporté le chef d’orchestre Charles Dutoit et l’OSM avec les représentations proposées en plein air.

Lors du dernier concert de l’été 1986, des milliers de personnes ont applaudi au parc Ahuntsic le programme exécuté par le maestro et les instrumentistes de l’orchestre.

Tisser des liens avec la jeunesse est demeuré une priorité pour l’OSM.

3:20 Reportage du journaliste Maxence Bilodeau sur la visite du chef d'orchestre de l'OSM Kent Nagano à l'école Saint-Rémi de Montréal-Nord

Le reportage du journaliste Maxence Bilodeau, présenté au Téléjournal Grand Montréal 18 h du 30 novembre 2016, atteste de l’intérêt que porte le chef d’orchestre Kent Nagano à l’éveil musical des tous petits.

À l’école Saint-Rémi, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, plus de 160 élèves de quatre et cinq ans reçoivent une formation musicale quotidienne que parrainent l’OSM et des partenaires privés.

L’objectif est de démontrer que l’initiation à la musique contribue au développement global des enfants en bas âge.

La rencontre des élèves et de Kent Nagano émeut jusqu’aux larmes le maestro qui se remémore, au contact de ces bambins, de son propre apprentissage de la musique.

La collaboration entre l’OSM et l’école Saint-Rémi s’est poursuivie avec Rafael Payare, le successeur de Kent Nagano.

En septembre 2023, Rafael Payare a inauguré, au nom de l’OSM, la Place de la musique DO-RÉMI à l’école de Montréal-Nord.

Cette cérémonie confirme l’engagement de l'orchestre de renforcer l’éducation musicale des jeunes enfants dans ce quartier de Montréal.