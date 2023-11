Dix municipalités d’Abitibi-Ouest regroupent leurs services de sécurité incendie

À compter du 1er janvier 2024, dix municipalités d’Abitibi-Ouest uniront leurs forces dans la gestion des services de sécurité incendie sur leur territoire.

Dans le cadre d’une entente intermunicipale ratifiée ces derniers jours, Duparquet, Dupuy, Gallichan, Sainte-Hélène-de-Mancebourg, Poularies et les membres de la Régie intermunicipale des incendies de Roussillon, soit Macamic, Authier, Authier-Nord et Chazel, confieront la gestion de leurs services des incendies à la Ville de La Sarre.

Les municipalités siègeront sur un comité consultatif intermunicipal. Elles conserveront la responsabilité de leurs casernes et de leurs équipements roulants, alors que les autres équipements seront mis en commun au sein du service regroupé.

Le regroupement permettra aux municipalités de mieux répondre à leurs obligations prévues au Schéma de couverture de risques d’incendies, qui les protège contre d’éventuelles poursuites civiles. Une équipe de permanents secondera le directeur Luc Goudreau, qui disposera de 80 pompiers et pompières pour améliorer les temps de réponse, la force de frappe, l’entretien des équipements et le service de prévention.

On va juste être meilleurs pour nos interventions. Ça va nous permettre de maximiser le nombre de personnes disponibles de jour sur le territoire.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de La Sarre, Yves Dubé. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’est de plus en plus difficile de faire du recrutement. Là, on va être réunis sous une même bannière. On l'a aussi vu avec les feux de forêt l’été passé, nous pourrons structurer la coordination de la sécurité civile, avoir une façon de faire uniforme et être capables de réagir au quart de tour pour des événements qui vont arriver dans les prochaines années , souligne M. Dubé.

Un meilleur service au même coût

Le maire de Gallichan, Serge Marquis, se réjouit de cette entente intermunicipale. Il avait déjà confié la gestion de sa brigade de cinq pompiers à la Ville de La Sarre, depuis le départ à la retraite de son directeur. Il fallait agir pour maintenir un niveau de service adéquat.

Ça devient de plus en plus complexe. En se regroupant, nous aurons un bon bassin de pompiers disponibles. On va partager les frais sur plusieurs aspects. Chez nous, à Gallichan, ça va coûter à peu près le même prix que ça coûtait avant, mais je suis capable de confirmer à la population qu’on aura un meilleur service. C’est ce qui est important , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La caserne de pompiers de Gallichan. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le maire de Dupuy, Alain Grégoire, abonde dans le même sens.

On va unifier nos forces et on va pouvoir répondre à ce que le ministère de la Sécurité publique nous demande. Nous aurons une desserte incendie qui sera beaucoup plus à niveau que ce qu’on a actuellement. Présentement, les gens font leur possible, ils font ce qu’ils peuvent, mais ils ne peuvent pas faire de miracles non plus , fait-il remarquer.

La sécurité des citoyens

Dans le secteur de Macamic, les services étaient déjà regroupés au sein de la Régie intermunicipale des incendies de Roussillon. Il s’agit donc d’une suite logique, selon la mairesse Lina Lafrenière.

Ce qui nous a permis d’aller de l’avant, et tout le monde était en accord avec ça, c’est vraiment la sécurité de nos citoyens. C’est l’essence du regroupement pour nous, la Régie, et surtout la Ville de Macamic , mentionne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Macamic, Lina Lafrenière. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Ça va améliorer les mesures de protection et de prévention. Vous savez, on n’est jamais assez quand des gros feux arrivent. On l’a vécu à Macamic cet été. On a eu besoin de La Sarre et de Sainte-Rose. Pour nous, c’est vraiment un regroupement nécessaire , assure Mme Lafrenière.