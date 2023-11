Des opérations de la cataracte offertes dans une clinique privée de Fredericton

Un nouveau partenariat entre le Réseau de santé Horizon et une clinique d’ophtalmologie de Fredericton devrait se traduire par des milliers d’opérations de la cataracte supplémentaires chaque année dans la région de Fredericton.

L’entente a été conclue entre le Réseau de santé Horizon et le Fredericton Cataract Surgical Centre.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Ken Roberts est propriétaire du Fredericton Cataract Surgical Centre. Photo : Radio-Canada

Le centre peut réaliser plus de 3200 interventions chirurgicales par an. Selon le gouvernement, le transfert des opérations de la cataracte des hôpitaux vers des cliniques privées devrait contribuer à réduire la liste d’attente et à respecter l’objectif national en matière de temps d’attente, qui s’élève à 112 jours.

Projet initial lancé à Bathurst en 2022

Le projet initial a été lancé en septembre 2022 lorsque le Réseau de santé Vitalité s’est associé au Centre d’ophtalmologie Acadie-Bathurst, à Bathurst, afin de réaliser des opérations de la cataracte. Le Réseau de santé Horizon a par la suite établi un partenariat semblable avec le Miramichi Cataract Surgical Centre en avril 2023.

Depuis la mise en œuvre de ces initiatives, plus de 2300 interventions chirurgicales ont été réalisées à la clinique de Bathurst, et plus de 1100 ont été effectuées à Miramichi.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Santé, Bruce Fitch. Photo : Radio-Canada

Nous avons constaté des progrès considérables à Bathurst depuis plus d’un an et des améliorations prometteuses à Miramichi en ce qui concerne la réduction des temps d’attente. Nous avons confiance en l’équipe de Fredericton, qui croit fermement pouvoir fournir des soins de santé publics de qualité dans le cadre de ce modèle , a assuré le ministre de la Santé, Bruce Fitch.

Opérations couvertes par l’assurance-maladie

Comme c'est le cas à Bathurst et Miramichi, les opérations effectuées par le centre de Fredericton seront couvertes par l’assurance-maladie, au même titre que si elles étaient pratiquées dans un hôpital.

Ouvrir en mode plein écran L'ophtalmologiste, le Dr Ken Roberts, répond aux questions de la presse. Photo : Radio-Canada

Le propriétaire de la clinique et ophtalmologiste, le Dr Ken Roberts, a indiqué qu'il a déjà pu constater les retombées positives de ce partenariat.