Un récent rapport montre que les prix des loyers ont augmenté de 13,6 % en moyenne en Nouvelle-Écosse en un an, entre octobre de cette année et l’an dernier.

En Nouvelle-Écosse, un studio se loue en moyenne 1556 dollars par mois, un logement de trois chambres à coucher, plus de 2600 dollars, tandis que le loyer moyen dans la province atteint les 2097 dollars.

Des prix qui ont augmenté de plus de 13,6 % en un an en octobre soit l’une des plus fortes hausses au pays. Seule l'Alberta a vu ses loyers augmenter plus rapidement que la province, avec une hausse de 15,3 % en un an.

Ce qui fait de la Nouvelle-Écosse, la troisième province avec les loyers les plus élevés, juste derrière la Colombie-Britannique et de l’Ontario.

Des données issues d’un récent rapport (Nouvelle fenêtre) écrit conjointement par Urbanation, un groupe immobilier spécialisé dans les condos et le site d’annonces de locations, Rentals.ca. Elles ne comprennent pas les données du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et des territoires.

Vancouver reste la ville la plus chère au pays pour les locataires, avec un loyer moyen de plus de 3200 dollars. Halifax est la seule ville de l'Atlantique a faire partie du classement des 25 villes les plus chères. La capitale de la province prend la 15e position avec un loyer moyen situé à 2044 dollars, un montant en hausse de 9,5 % en un an.

Des raisons multiples

L’inflation des loyers se concentre surtout en Alberta, au Québec et en Nouvelle-Écosse. Ces provinces ont connu à la fois une forte croissance démographique et un afflux important de nouvelles offres de location à des prix supérieurs à la moyenne des loyers du marché , indique le rapport.

Le loyer des logements avec une chambre à coucher à augmenté de 20'% en un an à Halifax.

La raison principale de cette crise du logement est liée à une offre faible pour une forte demande , indique Giacomo Ladas, responsable des communications pour le site Rentals.ca.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement estime qu’il faudrait construire trois millions et demi de logements d’ici 2030 au Canada pour faire baisser les prix.

Ce manque de logement conduit à de nouvelles pratiques parmi les résidents de la Nouvelle-Écosse constate aussi Giacomo Ladas : Nous voyons plus d’annonces pour des colocations. Les gens passent d’un une chambre à un deux chambres, cela permet de partager les coûts et de faire quelques économies par mois.

Les appartements d’une chambre à coucher restent encore les biens les plus prisés, et c’est eux qui connaissent la hausse de loyers la plus rapide.

Avec les informations de Andrew Lam de CBC et Julie Sicot