L’industrie de la danse fait des pirouettes pour survivre

Difficile de remonter la pente pour les propriétaires et créateurs en danse depuis la pandémie. Le chorégraphe Harold Rhéaume dirige sa compagnie depuis 23 ans et jamais il n’avait fait face à des défis aussi importants. Pour lui, tout repose sur la priorité que l’on veut donner à la culture au Québec.

Le futur de l’industrie des arts chorégraphiques n’est pas très encourageant, selon celui qui est codirecteur général et artistique de la compagnie Le fils d'Adrien danse.

La culture a besoin d’être valorisée [...]. On est toujours un peu en porte-à-faux.

Sonnette d'alarme

La récente étude économique du Regroupement québécois de la danse (RQD) est claire : les établissements demeurent déficitaires avec un ratio coûts/revenus moyens de 123 % en 2021-2022. La directrice générale du RQD est préoccupée par la situation et les chiffres mis de l’avant dans l’étude.

On n’est pas encore [revenu] aux revenus autonomes qu’on avait avant la pandémie.

L'étude révèle aussi que les revenus de billetterie ont diminué du tiers en 2022 par rapport à 2019.

Le secteur de la danse professionnelle se déploie depuis 40 ans, il est en plein essor , précise le Regroupement. Artistes et productions brillent à l’international, mais le manque à gagner ralentit les productions et épuise les ressources.

Alan Lake est chorégraphe et directeur d’Alan Lake Factorie, une compagnie de danse de Québec réputée pour ses réalisations scéniques depuis une dizaine d’années. Il constate que si ses subventions stagnent, le coût de la vie, lui, augmente. Il aimerait au moins préserver ses acquis.

On reçoit les nouvelles augmentations de tout le monde, mais si l’enveloppe est la même, quel choix peut-on faire? On ne veut pas que les artistes écopent.

Ouvrir en mode plein écran « Le cri des méduses » d'Alan Lake tire son inspiration du fameux tableau Le Radeau de la Méduse de Géricault. Photo : Courtoisie:CD Spectacle Crédit photo: Martin Morissette

L’après-pandémie fait mal

Si le contexte économique actuel touche tous les secteurs des arts de la scène, l'inflation donne un autre coup de massue sur cet écosystème déjà fragile. Par exemple, le coût des espaces de création a augmenté de presque 50 % par rapport à 2019, révèle l'étude du RQD .

Le recrutement est aussi un enjeu, difficile d'attirer une expertise et une main-d'œuvre qualifiée avec des budgets insuffisants. Le trois quarts des professionnels en danse ont trois emplois ou plus.

La visibilité à l’international écope

Les consultations auprès des diffuseurs sont parlantes : ils achètent de moins en moins de productions artistiques et signent en général des contrats plus tard. Cette tendance ajoute des bâtons dans les roues des compagnies de danse qui aimeraient continuer de se déployer. Pour Nadine Medawar, cette tendance pourrait amoindrir aussi la visibilité à l'international.

Si on ne met pas plus d'argent en création par exemple, nos créations vont devenir de plus en plus petites [...]. On aimerait ne pas perdre notre position de chef de file mondial.