Une redevance touristique dans l’archipel dès le printemps 2024

Les visiteurs des Îles-de-la-Madeleine devront payer une redevance touristique dès le début de la prochaine saison touristique.

Il y a un peu plus d’un an, les élus de la Communauté maritime des Îles adoptaient un projet de règlement pour prélever 30 $ auprès de chaque personne de 13 ans et plus qui ne réside pas aux Îles, lors de son passage dans l’archipel.

Le conseil municipal a l’intention d’adopter ce règlement soit à l’hiver ou au printemps prochain, pour une entrée en vigueur dès le 1er mai 2024, confirme le maire des Îles-de-la-Madeleine et président de la Communauté maritime des Îles, Antonin Valiquette.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, indique que les élus ont l'intention d'adopter la réglementation avant la prochaine saison touristique. (Photo d'archives)

Cette redevance, dont les sommes seront versées au Fonds de gestion durable du territoire, s’appliquera entre le 1er mai et l’Action de grâce et non durant toute l’année.

Elle sera perçue par le biais d’une application mobile et d’un code QR lorsque les visiteurs quittent le territoire de l’archipel par voie maritime ou aérienne.

En n’aucun temps, le visiteur paie auprès du transporteur. Le transporteur ne sera pas en charge de percevoir la redevance à la place de la Communauté maritime insiste Antonin Valiquette.

On va avoir un employé municipal qui va [vérifier] avec les visiteurs qui sortent [des Îles-de-la-Madeleine] s’ils ont payé leur redevance. Si c’est le cas, on scanne le code QR et le visiteur sera acquitté de sa redevance touristique , poursuit-il.

La vérification du paiement se fera avant l'embarquement sur le traversier Madeleine-II au port de Cap-aux-Meules. (Photo d'archives)

Si un visiteur venait à ne pas avoir payé la redevance lors de cette vérification, l’employé municipal accompagnera le visiteur vers l’application mobile pour ensuite procéder au paiement.

Campagne de communication

L’agence de communication marketing Parallèle s’est vue confier le mandat de produire et de développer les divers outils d’information et de perception de la redevance, comme une campagne publicitaire et l’élaboration de la plateforme et de l’application mobile.

La firme va nous aider à faire de la promotion pour avoir de la visibilité qui va servir à différents partenaires, notamment les transporteurs, des commerces ou des endroits publics aux Îles pour que les gens sachent qu’ils ont à payer cette redevance durant leurs vacances , précise M. Valiquette.

Le contrat a été octroyé lors de la séance du conseil municipal de mardi soir, d’une somme de 39 000 $.

Le financement pour ce contrat provient en totalité du deuxième volet du Fonds régions et ruralité du gouvernement du Québec, qui vise à soutenir le développement local et régional des MRC .

La Ville de Percé a tenté aussi d’implanter par voie de réglement la perception d'une redevance, mais la Ville s’est butée à plusieurs obstacles, notamment à l’opposition citoyenne. La réglementation fait aussi l'objet de procédures juridiques.

La redevance touristique de Percé est entrée en vigueur le 1er mai 2022 avant d'être mise sur pause en raison de procédures juridiques. (Photo d'archives)

Le maire des Îles, Antonin Valiquette, n'a pas désiré se prononcer sur le cas de Percé étant donné que ce dossier est devant la Cour d’appel.