La bibliothèque publique de Toronto a effectué une mise à jour au sujet de la cyberattaque du 28 octobre alros que les comptes en ligne des usagers ne sont tourjours pas accessbiles.

À ce stade de notre enquête, nous pensons que les employés actuels et passés de Bibliothèque publique de Toronto ( TPL ) et de la Fondation pour la Bibliothèque publique de Toronto embauchés entre 1998 et aujourd'hui sont touchés , indique le service public sur son site.

Les usagers épargnés

Des informations sensibles comme le nom, le numéro de sécurité sociale, la date de naissance, l'adresse, voire des papiers d'identités ont probablement été interceptés.

Les données des usagers et donateurs ne sont pas affectées , précise TPL . Cependant, certaines données de bénévoles et donateurs sont dans le serveur qui a été visé par le rançongiciel.

Pas de rançon payée

Les bibliothèques sont ouvertes, mais plusieurs services dont le compte en ligne (qui permet de faire des recherches et réservations), les ordinateurs, ou les imprimantes ne sont plus disponibles.