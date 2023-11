De meilleures conditions de travail et une plus grande prise en compte de la sécurité sont nécessaires pour que la Nouvelle-Écosse puisse recruter et garder des travailleurs dans son secteur surchargé des soins à domicile, ont déclaré mardi deux dirigeantes syndicales à un comité législatif.

Nan McFadgen, présidente provinciale du Syndicat canadien de la fonction publique, a dit au comité de la santé que le système de soins à domicile, qui sous-traite le travail à 18 prestataires distincts, doit garantir des heures de travail aux employés.

Le recrutement dans le secteur devient plus difficile lorsqu'on dit aux travailleurs qu'ils ne peuvent pas avoir un horaire régulier ou même savoir qu'ils bénéficieront d'heures garanties à temps plein ou à temps partiel , a déclaré Mme McFadgen. Je demande à chacun d'entre vous à cette table: souscririez-vous à cet accord?

Ouvrir en mode plein écran Janet Hazelton, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de la Nouvelle-Écosse, et Nan McFadgen, présidente provinciale du Syndicat canadien de la fonction publique, devant le comité sur la santé de l'Assemblée législative en février 2023. Photo : Radio-Canada / Jean Laroche

Elle a expliqué qu'à l'heure actuelle, le gouvernement provincial finance uniquement les agences pour le temps que les travailleurs passent en contact avec les clients.

Pourquoi procédons-nous de cette façon? Le gouvernement économise de l'argent en ne payant pas les préposés d'aide à domicile s'il y a un temps d'arrêt dans l'horaire où un client ne reçoit pas de visite.

Mme McFadgen a ajouté que trop de travailleurs partent parce qu'ils n'obtiennent pas suffisamment d'heures, disant que son syndicat a vu une réduction de 10 % du nombre de personnes qu'il représente au cours de la dernière année.

Mettre en œuvre des heures de travail garanties au lieu d'offrir entre 20 et 40 heures par semaine est essentiel pour faciliter le recrutement et le maintien dans la profession, a-t-elle soutenu.

Je vous le demande, est-ce que votre chèque de paie varie d'une semaine à l'autre ? Quel stress cela provoquerait-il dans votre vie? , a demandé Mme McFadgen au comité. La formule de financement doit changer. Nous savons que de bons salaires et des avantages sociaux attirent les travailleurs.

Janet Hazelton, présidente du Syndicat des infirmières de la Nouvelle-Écosse, a déclaré que la sécurité des infirmières de soins à domicile est préoccupante, car la majorité d'entre elles travaillent seules et n'ont souvent aucune idée du genre de situations dans lesquelles elles s'apprêtent à se retrouver lorsqu'elles entrent dans une maison, en particulier pendant les quarts de soir et de nuit.

L'environnement de la maison est souvent imprévisible et les infirmières ont très peu de contrôle sur l'application des règles concernant les dangers comme le tabagisme, les animaux de compagnie et les armes à feu , a indiqué Mme Hazelton.

Ouvrir en mode plein écran La Nouvelle-Écosse connaît une pénurie de travailleurs dans les soins à domicile et les établissements de soins de longue durée. Photo : getty images/istockphoto / LPETTET

Elle a déclaré qu'il devrait y avoir deux personnes par visite à domicile pour garantir la sécurité des travailleurs, au moins lors de la première visite d'évaluation. La deuxième personne, a-t-elle ajouté, ne devrait pas nécessairement être une infirmière.

Il peut s'agir d'une aide-soignante, d'un préposé aux soins personnels, ou de quelqu'un d'autre qui les accompagne, car entrer seul dans la maison de quelqu'un sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte est intimidant , a-t-elle dit aux journalistes, après l'audience.

Ce serait difficile, selon le ministère

Tracey Barbrick, sous-ministre déléguée du ministère des Aînés et des Soins de longue durée, a toutefois déclaré que la suggestion de Mme Hazelton serait difficile à mettre en œuvre étant donné la pénurie de personnel d'environ 10 % dans le système de soins à domicile et de longue durée.

Je ne pense pas qu'il serait logique que cela devienne une condition générale , a dit Mme Barbrick, ajoutant qu'une évaluation des risques est déjà effectuée avant que des soins à domicile ne soient fournis.

Ouvrir en mode plein écran La sous-ministre Tracey Barbrick. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Laroche

En ce qui concerne l'horaire de travail stable, la sous-ministre a mentionné que deux essais pilotes impliquant des heures de travail garanties étaient menés par les Infirmières de l'Ordre de Victoria et l'établissement de soins de longue durée Northwood, à Halifax. La province, a-t-elle ajouté, n'est pas fermée à cette idée.

Nous sommes dans une situation où bon nombre de nos contrats de soutien à domicile sont expirés ou sont sur le point de l'être, donc ces [heures garanties] sont des choses dont nous pouvons parler à la table de négociation , a-t-elle indiqué.

Le comité a également été informé mardi qu'il y a actuellement 900 personnes dans toute la province sur la liste d'attente pour recevoir des soins complets à domicile.