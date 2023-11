Le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 162 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer la mise en œuvre du Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe en Ontario.

Cette contribution aidera à prévenir ce type de violence et à soutenir des solutions communautaires.

Trois axes

Marci Ien, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, a indiqué lors de la conférence de presse mercredi que le plan est axé sur trois domaines prioritaires :

accroître les efforts de prévention, qui recevront 25 % des fonds;

atteindre les populations mal desservies et à risque;

stabiliser le secteur de la prévention de la violence fondée sur le sexe.

Lorsque nous constatons que 11 millions de Canadiens ont été victimes de violence par un partenaire intime au moins une fois après l'âge de 15 ans, nous devons agir.

La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, Marci Ien, indique que beaucoup d'autonomie est laissée aux provinces pour l'utilisation des fonds.

Le gouvernement de l'Ontario sera en mesure de renforcer des programmes ou d'en créer de nouveaux, aidant les personnes à sortir de situations dangereuses. Notamment en soutenant des programmes de guérison, de santé et de bien-être adaptés à la culture et dirigés par des Autochtones , a-t-elle ajouté.

Plan national et autonomie provinciale

Les changements seront mesurés en allant sur le terrain, indique-t-elle. En discutant avec les organisations qui sont en première ligne et en recueillant leurs commentaires. Elle ajoute que des contrôles annuels auront lieu afin d’évaluer comment le travail a été fait et quels constats en ressortent.

Le programme, collaboratif, mais séparé , prévoit une forme d’autonomie pour chaque province. Ce que l'Ontario identifie comme important à financer est différent du Nunavut, de l’Alberta, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve-et-Labrador , ajoute la ministre.

On ne demande pas aux provinces d’aller dans un sens ou un autre, en dehors de ces trois priorités. Les provinces prendront ces décisions.

L'Ontario, huitième province signataire

Le Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe s’étend sur 10 ans. Il s'appuie sur plus de 1000 recommandations provenant de partenaires autochtones, de victimes et de survivantes, d’organismes de première ligne et de spécialistes. L’Ontario est la huitième province à signer un accord bilatéral.

Michael Parsa, ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires de l’Ontario, a salué une addition bienvenue aux 1,4 milliard sur cette période que prévoit le gouvernement provincial contre les violences conjugales.

Le ministre Michael Parsa des Services à l'enfance et des Services sociaux de l'Ontario insiste sur le besoin de collaboration face aux violences conjugales.

Ce soutien sera fourni à travers environ 400 organisations différentes, a-t-il précisé. C’est un sujet qui nécessite de la collaboration , ajoute-t-il. Il pointe en particulier les besoins et problèmes spécifiques qui s’intensifient dans les communautés autochtones et rurales.

Pas de déclaration d' épidémie

Heather McGregor, présidente-directrice générale du YWCA de Toronto, voudrait que la province déclare une épidémie. La signification [d’une telle déclaration symbolique] est la reconnaissance par le public.

Heather McGregor, présidente-directrice générale du YWCA de Toronto

Selon elle, ce serait une belle suite à cette annonce. Voir tous les gouvernements faire cette déclaration. Cela fait que chacun y réfléchit plus sérieusement.

Contrairement à plusieurs municipalités, le gouvernement de l’Ontario n’a pas déclaré les violences conjugales comme une « épidémie », malgré plusieurs appels à le faire.

En juillet, Toronto a déclaré que la « violence liée au genre et entre partenaires intimes » est devenue une « épidémie » dans la Ville Reine.

La Police régionale de Peel a, de son côté, annoncé que son programme Safe Centre of Peel qui fait intervenir des policiers aux côtés de travailleurs sociaux sur les violences domestiques sera étendu de Brampton à Mississauga.