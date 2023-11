Les ouvriers spécialisés du CIUSSS exigent de meilleures conditions

Les ouvriers spécialisés du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean exigent une augmentation de salaire de la part du gouvernement.

Pancartes à la main, ils ont manifesté devant le bureau de la ministre Andrée Laforest, à Saguenay, mercredi. Le groupe comprend entre autres des menuisiers, des électriciens et des plombiers du réseau public de la santé.

Selon le président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Réjean Leclerc, ces travailleurs accusent un retard salarial de 30 % par rapport au secteur privé. De meilleures conditions permettraient au milieu d'être plus compétitifs. Il affirme que les récentes offres du gouvernement ne couvraient même pas l’inflation.

C’est un problème qui dure depuis plusieurs années, explique-t-il. Les travailleurs sont sous-payés alors ils partent. Le gouvernement doit donc se tourner vers la sous-traitance pour faire les mêmes travaux qu’un même ouvrier spécialisé pourrait effectuer. Il faut faire les travaux de toute façon, les établissements vieillissent. Il en coûte beaucoup plus cher d’aller au privé.

Ouvrir en mode plein écran Le représentant du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métier de la santé et des services sociaux, Olivier Côté, était aux côtés des travailleurs mercredi. Photo : Radio-Canada

Le représentant du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métier de la santé et des services sociaux, Olivier Côté, ajoute que le manque de concurrence avec le secteur privé rend le recrutement difficile.

Publicité

Quand on se tourne vers les lieux d’enseignement, on n'est pas capable d’avoir du nouveau personnel. Ça nous inquiète parce que nos établissements, nos équipements et nos outils sont souvent spécialisés pour le domaine de la santé , indique M. Côté.

La vice-présidente régionale de FSSS-CSN, Hélène Brassard, avance que d’autres moyens de pression pourraient s‘ajouter si les négociations n’avancent pas.

C’est mal nous connaître si [l’employeur] croit qu’on va abandonner , s’exclame la représentante syndicale.

La FSSS-CSN fait partie du Front commun.