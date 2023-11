Vieillir à la maison sera de plus en plus difficile au Québec

Une étude de HEC Montréal prévient que le soutien à l’autonomie des personnes âgées du Québec sera confronté à une forte augmentation de la demande, à une explosion des coûts et à un besoin énorme de main-d’œuvre. Une solution s’impose.

L'étude prospective que dévoile mercredi la Chaire de recherche Jacques-Parizeau en politiques économiques de HEC Montréal précise que si les modes de financement et de gestion actuels restent inchangés et que le faible taux de réponse aux besoins observé en services à domicile est conservé, le nombre de personnes ayant des besoins – actuellement d'environ 324 400 – augmentera de 69 % d'ici 2040. En chiffre absolu, cela représente plus de 545 000 bénéficiaires.

Bien que ces chiffres ne soient pas nouveaux, ils permettent de prendre la mesure de ce qui attend nos aînés.

En entrevue mercredi à l’émission Tout un matin, Réjean Hébert, professeur associé à l’École de santé publique de l’Université de Montréal et coauteur de l’étude, compare la situation à un iceberg. On le voit depuis plusieurs années et avec les données du ministère de la Santé et d’autres ministères auxquelles on a eu accès, on a été capables de raffiner nos modèles.

L'étude ajoute que, d’ici 2040, les nouveaux besoins en soutien à l'autonomie augmenteront de 70 % et que 42 500 places devront être construites en Centres d'hébergement et de soins de longue durée ( CHSLD ) ou en Maisons des aînés. Les chercheurs signalent que cela équivaut à doubler la capacité d'accueil des CHSLD et des Maisons des aînés en moins de deux décennies.

Miser sur les soins à domicile nous éviterait de construire des établissements d’hébergement et permettrait à des gens avec des pertes d’autonomie modérées, voire sévères, de rester à domicile , espère Réjean Hébert.

Le statu quo actuel est intenable financièrement avec des coûts qui vont plus que doubler et ça nous obligerait à construire 2500 places par an pour les 17 prochaines années, ce qui est techniquement impossible. On n’a pas l'industrie de la construction qui permettrait de le faire et ce sont des coûts faramineux , critique l’expert.

La projection du statu quo signale que le coût du soutien à l'autonomie pour le gouvernement du Québec passera, en dollars constants, de 7,6 milliards cette année à 16,5 milliards de dollars en 2040, une hausse de 120 %.

C’est impossible, infaisable, insoutenable financièrement et il faut absolument faire le virage qu’on aurait dû faire il y a plusieurs décennies vers les soins à domicile afin de répondre à la demande.

Main-d'œuvre absente

La question qui brûle les lèvres reste celle du personnel soignant. La Chaire de recherche Jacques-Parizeau estime qu'en 17 ans, le secteur public devra recruter 13 700 personnes travaillant en soins infirmiers et 45 600 autres en soins d'assistance et services de soutien, seulement pour maintenir le niveau actuel moyen du soutien à l'autonomie. Cela représente une croissance de 110 % du personnel dédié au soutien à l'autonomie au Québec d'ici 2040.

Par ailleurs, les Maisons des aînés fonctionnent déjà au ralenti, ou sont même partiellement vides, par manque de personnel soignant.

Le personnel soignant à domicile est une main-d’œuvre plus diversifiée qui vient du secteur public, mais aussi des entreprises d’économie sociale et du secteur privé , distingue M. Hébert.

C’est moins difficile de recruter le personnel qu’il faut que de construire des établissements. Il y aura certainement des défis en termes de main-d’œuvre, mais ils seront moins importants que les défis du statu quo actuel qui seront absolument insurmontables tant financièrement qu'en termes de main-d'œuvre.

Une enquête de préférence a été effectuée auprès de 3000 personnes âgées de 55 à 69 ans. Les personnes avec une perte d’autonomie légère à modérée préfèrent de loin rester à domicile par rapport à des résidences privées ou des ressources intermédiaires. Quand la perte d’autonomie est importante, il y a une neutralité : elles sont prêtes à rester à domicile, tant que les services sont au rendez-vous , explique Réjean Hébert.

Proche aidant et service à domicile

Les chercheurs de la Chaire de recherche Jacques-Parizeau ont déjà émis l’hypothèse, par le passé, d’augmenter de façon significative les soins à domicile en passant d’une moyenne de 2,5 heures par semaine à plus de 17 heures.

Un meilleur service à domicile permettrait aux personnes de rester à la maison sans monopoliser leurs proches aidants. On parle vraiment d’une solution alternative, ne serait-ce qu'en faisant un peu de ménage, ou en préparant les repas , note le coauteur de l’étude.

Les auteurs de l’étude Les soins à domicile en péril au Québec concluent que le maintien du statu quo mènera à une impasse sur le plan financier, en matière de main-d'œuvre et de bien-être des futurs utilisateurs, précisant que tous les pays de l’ OCDE confrontés à un vieillissement de leur population ont effectué un virage à domicile, comme le Japon.

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées ( AQDR ) a tenu à réagir pour insister sur la gravité de la situation et sur l’urgence d’agir avec des actions structurantes fortes.

Nous savions que le vieillissement de la population allait mener le Québec vers un mur en matière de santé, mais l’étude donne une véritable mesure de la crise qui s’en vient , déplore Pierre Lynch, président de l’ AQDR .

La prise de conscience collective doit se faire, et rapidement. Si cette étude ne suffit pas à ébranler les colonnes du temple, nous ne voyons pas ce que cela prendra.

En effet, si la tendance se maintient, seulement 11 % des besoins en soins à domicile seront couverts.

Collectivement, nous avons tellement attendu avant d’agir que la pente est maintenant très raide. Si on ne s’y attaque pas immédiatement, on vivra bientôt une triple crise : une crise du revenu des aînés, une crise du logement et une crise de soins à domicile. Une tempête parfaite.

Avec les informations de La Presse canadienne