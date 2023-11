Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal sont de retour pour une 26e année dans la métropole, où seront présentées du 15 au 26 novembre une centaine d'œuvres documentaires. Hubert Sabino-Brunette, Marlene Edoyan et Ana Alice de Morais, responsables de la programmation, nous font part de quelques coups de cœur et autres incontournables.

Bye Bye Tiberias de Lina Soualem (film d’ouverture)

Les trois collègues invitent le public à découvrir le film d’ouverture du festival, Bye Bye Tiberias, de la réalisatrice franco-palestinienne-algérienne Lina Soualem. Le documentaire retrace le parcours de sa mère, l’actrice palestinienne Hiam Abbass, que l’on a récemment pu voir dans la série de HBO Succession, où elle incarne Marcia Roy, femme du patriarche Logan Roy (Brian Cox).

Lina Soualem aborde notamment le déracinement vécu par sa mère, qui a quitté très jeune son village natal de Deir Hanna, près du lac de Tibériade, pour poursuivre ses rêves. Elle remonte ensuite la lignée familiale pour faire le portrait de quatre générations de femmes palestiniennes marquées par l’exil.

C’est un film qu’on a vu dans la foulée du Festival de Venise et qui a été présenté au TIFF après. On est vraiment tombés en amour avec ce film-là , explique Hubert Sabino-Brunette.

Quand? Le 15 novembre à 19 h au Cinéma Impérial et le 17 novembre à 21 h au Cinéma du Musée. La cinéaste sera présente lors de la première projection.

While the Green Grass Grows de Peter Mettler (suggestion de Marlene Edoyan)

La dernière œuvre du réalisateur canadien d’origine suisse Peter Mettler est aussi sa plus personnelle, selon Marlene Edoyan. While the Green Grass Grows regroupe deux chapitres d’un projet cinématographique colossal amorcé en 2019 et qui doit à terme s’étaler sur sept chapitres, pour un total de 12 heures de visionnement.

Il s’agit d’un journal audiovisuel dans lequel le cinéaste revient sur les dernières années de sa vie, marquées notamment par la pandémie de COVID-19, mais aussi par la mort de sa mère et de son père. Dans une forme exploratoire qui échappe aux classements rigides, il enchaîne librement ses réflexions sur la condition humaine et sur le monde.

Peter Mettler est un cinéaste multidisciplinaire qui s’occupe de la musique, de la direction photo, de la narration et de la caméra. Ça donne des films extrêmement personnels, mais sensoriels en même temps , explique Marlene Edoyan.

Quand? Le 18 novembre à 15 h et le 20 novembre à 17 h 30 à la Cinémathèque québécoise. Le réalisateur sera sur place lors des deux projections, et donnera aussi une classe de maître le 19 novembre à la Cinémathèque québécoise.

The Echo de Tatiana Huezo (suggestion d’Hubert Sabino-Brunette)

La réalisatrice salvadorienne Tatiana Huezo nous amène avec The Echo dans son pays d’adoption, le Mexique, plus précisément dans un village du nom d’El Eco. À hauteur d’enfant, elle nous plonge dans le quotidien d’une famille dont le père travaille en ville pendant que la mère reste à la maison pour s’occuper des enfants et d’un troupeau de moutons.

Le documentaire porte un regard sur le dur labeur de la terre, mais remet aussi en cause le rôle traditionnel des femmes dans la société. Il y a plusieurs jeunes filles à l’orée de l’âge adulte qui veulent s’affirmer et trouver leur place, et exister comme elles l’entendent , résume Hubert Sabino-Brunette.

C’est aussi nourri de mises en scène un peu fictionnelles, donc on a vraiment l’impression d’un film raconté avec les codes de la fiction, mais qui découle d’une grande implication sur le long terme [de la cinéaste] sur le terrain.

Quand? Le 18 novembre à 20 h au Cinéma du Parc et le 25 novembre à 20 h 30 à la Cinémathèque québécoise.

A House for Wandering Souls de Pablo Lago Dantas (suggestion d’Ana Alice de Morais)

Le documentaire A House for Wandering Souls est un retour aux sources pour le cinéaste espagnol Pablo Lago Dantas, qui a quitté à 18 ans son village natal en Galice, communauté autonome du nord-ouest de l’Espagne aux aspirations indépendantistes.

Il y retourne 20 ans plus tard, armé de sa caméra, pour tenter de comprendre ce lieu et ce qu’il reste de sa famille, très enracinés dans les coutumes locales comme la production d’aguardiente, une liqueur artisanale au pourcentage d’alcool élevé.

Avec son bagage en direction photo, le cinéaste arrive à créer une atmosphère de mystère, enrobée d’une sensation très onirique. Il travaille beaucoup avec la fumée, celle qui émane de la production de l’aguardiente et qui se mélange avec la brume [qui recouvre le village] , illustre Ana Alice de Morais.

Quand? Le 24 novembre à 21 h au Cinéma du Parc et le 26 novembre à 15 h 30 à la Cinémathèque québécoise. Le réalisateur Pablo Lago Dantas sera présent lors des deux projections.

Landshaft de Daniel Kötter (suggestion de Marlene Edoyan)

Le cinéaste allemand Daniel Kötter a l’habitude de réaliser des documentaires dans des zones de guerre ou de conflit, lui qui a notamment travaillé en Iran et dans les pays limitrophes. Son dernier film Landshaft a été tourné le long de la frontière orientale de l’Arménie, face au Karabakh, une région reprise par l’Azerbaïdjan au terme d’un conflit survenu en 2020.

C'est une vraie proposition cinématographique. Daniel Kötter utilise le paysage pour parler de ces tensions entre les deux pays. Il est vraiment bon pour créer une atmosphère de suspense , explique Marlene Edoyan.

Le cinéaste n’a pas pu se rendre du côté de l’Azerbaïdjan pour tourner son documentaire, mais on sent la présence des Azéris dans leur surveillance sur les frontières. Le film est capable de parler de ces tensions sans tomber dans le sensationnalisme.

Quand? Le 23 novembre à 20 h à la Cinémathèque québécoise et le 24 novembre à 13 h 30 au Cinéma du Parc. Le cinéaste sera présent lors des deux projections.

La programmation complète des 26e RIDM et les billets pour les projections sont disponibles sur le site du festival (Nouvelle fenêtre).