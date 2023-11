Des chercheurs de l’Université Laval ont récemment démontré que le virus de l’herpès pouvait demeurer infectieux sur des aliments, dans des boissons et sur des surfaces associées à la nourriture pendant plusieurs heures.

Dans un communiqué émis mercredi, l’Université Laval indique que l’étude visait à tester la persistance du virus Herpes simplex de type 1 sur des surfaces telles l’acier inoxydable, l’aluminium, le verre ou le plastique.

Des tests ont également été effectués sur du fromage cheddar, des amandes tranchées, de la pelure de pomme, du jus d’orange, de la boisson gazeuse de type cola, du café et du lait.

Parues dans le Journal of Applied Microbiology en octobre, les conclusions de l’étude ont permis de démontrer que le virus de l’herpès pouvait survivre au moins 24 heures sur toutes les surfaces testées, et au moins une heure sur tous les aliments.

Exception du cola

Seule exception, le cola, probablement en raison de son acidité , dit la responsable de l’étude, Julie Jean, professeure à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation et chercheuse à l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels ( INAF ) de l’Université Laval.

Nous avons aussi constaté que le virus était transférable de l’acier inoxydable aux gants en latex, surtout lorsqu’ils sont humides , poursuit la professeure. Mais pas aux gants en nitrile.

Les gants de latex et de nitrile sont ceux utilisés par les personnes travaillant dans l’industrie alimentaire, précise-t-elle.

67 % de la population adulte est porteuse du virus

Le communiqué poursuit en expliquant que, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé ( OMS ), on estime que 67 % de la population adulte dans le monde est porteuse du virus de l’herpès de type 1.

Nos résultats montrent que les aliments et les surfaces peuvent potentiellement être impliqués dans la transmission de ce virus , ajoute la professeure Julie Jean.

Même si cette voie de transmission n’a jamais été démontrée chez l’humain, notre étude constitue une mise en garde en ce qui concerne le partage d’aliments et de boissons.