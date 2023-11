Déficit de près de 4 millions $ : hausse de taxes à prévoir pour les citoyens de Cantley

Le maire de Cantley, David Gomes, n’est pas passé par quatre chemins, mardi soir, lors du conseil municipal. Il a prévenu ses concitoyens que leur avis d'imposition, communément appelé « compte de taxes », allait augmenter d’au moins 3,7 %. Pourquoi? Pour éponger le déficit de 3,96 millions de dollars de la Municipalité.

Au déficit de 3,96 millions de dollars, on réduit un montant de 701 867 $ en guise d’emprunts fermés , de sorte qu’il reste 3,26 millions de dollars à rembourser.

Concrètement, cette hausse de taxes représente un montant d’environ 122 $ pour une maison ayant une valeur de 350 000 $, de 175 $ pour une résidence de 500 000 $ ou encore de 263 $ pour une maison valant 750 000 $, a illustré le maire, en réunion du conseil municipal, mercredi soir.

Ça, ce sont des augmentations pour rembourser le déficit pendant six ans. La septième année, le montant va baisser, car on aura remboursé 2,7 millions de dollars , a-t-il précisé.

M. Gomes n’a pas caché que Cantley était étroitement surveillée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, qui nous met la corde au cou , d’autant plus que des citoyens ont demandé au gouvernement que la Municipalité soit mise sous tutelle.

Contactée par Radio-Canada, la Commission municipale du Québec a confirmé que la Commission est en enquête sur la Ville de Cantley depuis quelques semaines .

À la suite des nombreuses plaintes, le ministère m’a dit : ‘’Gomes, tu rembourses ça!’’ Je leur ai dit que ça ne marchait pas! a lancé le maire devant les autres élus et les citoyens présents au conseil municipal.

Étant donné que la Municipalité affiche un budget déficitaire depuis la conclusion de l’année 2020, David Gomes a reviré ça de bord en demandant au ministère vous étiez où depuis cinq ans? .

La situation financière de Cantley : 2017 : 4,03 millions de $

2018 : 2,33 millions de $

2019 : 214 467 $

2020 : -334 114 $

2021 : -3,43 millions de $

2022 : -3,96 millions de $ Source : Municipalité de Cantley

Lors de son envolée oratoire en début de conseil municipal, le maire de Cantley n’a pas voulu lancer la pierre aux anciens conseils municipaux. Il a aussi tenu à prendre la responsabilité de tous les déficits depuis son assermentation en novembre 2021.

À notre défense, on se faisait dire qu’on arrivait à l’équilibre budgétaire en 2022. Oui, on a augmenté le déficit [de 530 167 $ de 2021 à 2022], mais si je n’augmente pas les taxes de 14 %, le déficit est beaucoup plus élevé. [...] 2023, on se fait dire qu’on va en équilibre, alors on se squeeze à l’interne.

Il est également important de noter que le conseil municipal de Cantley, composé d’un maire et de six conseillers, devra se prononcer sur ce règlement d’emprunt par l’entremise d’un vote.