Brenda Locke, la maire de Surrey, demande à la province de construire des écoles plutôt que d’ouvrir des classes dans des bâtiments préfabriqués.

Ses commentaires font suite à l'annonce par la province du financement de 36 nouvelles salles de classe préfabriquées dans trois écoles de Surrey, ville la plus peuplée de la Colombie-Britannique après Vancouver.

Selon la province, elles devraient pouvoir accueillir les élèves d’ici l’automne 2024.

Il faut construire davantage d’écoles à Surrey, il n’y a aucun doute là-dessus. Ces solutions temporaires deviennent un peu lassantes.

La mairesse de Surrey estime que la province utilise ces salles de classe préfabriquées comme solutions à long terme.

L’école élémentaire de Walnut road aura 12 classes supplémentaires (295 places), Lena Shaw en gagnera 8 (195 places), et celle de Woodland park bénéficiera de 16 nouvelles classes (385 places).

Au total, 875 nouvelles places seront créées. Si Brenda Locke regrette que la province ait recours à des constructions préfabriquées, elle critique également le nombre de places qui doivent ouvrir, qu’elle juge insuffisant.

Il n'y a aucune prévision qui montre que le nombre d'étudiants va diminuer , a-t-elle déclaré. Le nombre d'élèves ne fait qu'augmenter, et ce depuis une ou deux décennies. Ils doivent commencer à construire des infrastructures. Des infrastructures scolaires. Pas des solutions temporaires, ni des solutions de fortune.

2400 nouveaux élèves par an

Selon Laurie Larsen, présidente du conseil scolaire de Surrey, une moyenne de 2400 nouveaux élèves rejoignent le district scolaire chaque année depuis 2 ans. Un chiffre bien supérieur aux 800 élèves en moyenne qui ont rejoint les bancs des écoles de la ville chaque année lors de la décennie précédente.

Malgré cela, Laurie Larsen se félicite de la dotation en nouvelles places pour la ville de Surrey. Selon elle, la ville en aura besoin car de nouveaux habitants devraient arriver à Surrey lorsque l'extension du SkyTrain sera terminée.

La présidente du conseil scolaire vante les mérites des bâtiments préfabriqués. Ils sont dotés de deux étages au lieu d’un pour les constructions mobiles, ce qui, selon elle, offre davantage d’espace de jeu pour les élèves.

Surrey possède le plus grand nombre de salles de classe mobiles parmi tous les districts scolaires de la Colombie-Britannique.

« 500 millions $ investis »

Brenda Locke est elle aussi critique à l’égard des salles de classe mobiles. Elle estime qu’elles ont un impact négatif sur les résultats scolaires, et sont difficilement accessibles pour les personnes à mobilité réduite notamment.

Interrogée sur le sujet, la ministre de l’Éducation et des Services de garde d'enfants, Rachna Singh, a répondu que la province a investi 4 milliards de dollars dans l'éducation depuis 2017.

Surrey étant le plus grand district scolaire, nous y avons investi plus de 500 millions de dollars , a-t-elle déclaré. Nous continuerons à travailler avec le district scolaire et le conseil de l'éducation (...) pour combler les lacunes auxquelles le district est confronté.

