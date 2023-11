Les journées raccourcissent et les températures se rapprochent doucement du zéro : l’hiver n’est pas officiellement là, il faut attendre le 21 décembre, mais il n’est plus qu’une question de jour avant la première bordée de neige de la saison ! Sera-t-elle votre première?

Si vous êtes nouvellement arrivés à Toronto et que vous arrivez d’un pays chaud, voici quelques conseils pour faciliter votre premier hiver au Canada.

Le secret pour rester au chaud en extérieur : éviter l’humidité !

C’est certainement le premier réflexe du nouvel arrivant : magasiner des habits chauds.

Inutile de les acheter avant d’arriver, ça encombre vos valises et ce que vous achetez dans votre pays d’origine n’est peut-être pas adapté au Canada , explique Astrid Moulin. La créatrice de contenu pour les nouveaux arrivants francophones et chroniqueuse régulière à Radio-Canada conseille d’attendre d’être arrivé pour faire ses achats.

La bonne matière pour rester au chaud Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

La laine plutôt que le coton

Ensuite se pose la question des matières : synthétiques ou naturelles? Les deux fonctionnent, assure Ken Kimmes, le responsable du magasin MEC sur la rue Queen. Dans les deux cas, il faut privilégier la respirabilité, des matières qui permettent d’évacuer l’humidité du corps , explique-t-il, parce que c’est ce qui contribue à la sensation de froid .

Il conseille d’éviter de porter du coton, que ce soit comme sous-vêtement ou pour les chaussettes, une matière qui absorbe la transpiration et garde l’humidité .

La laine, une matière régulatrice, retient ses faveurs : elle est excellente parce qu’elle aide à garder au chaud quand il fait froid et vice-versa, elle agit à l'opposé de la météo extérieure .

Si vous pouvez vous le permettre, anticiper les rabais et acheter vos affaires avant le début de l’hiver

Changer toute ou partie de sa garde-robe peut vite faire monter la facture en flèche, surtout pour les familles. Le seconde main peut alléger les dépenses, et pour cela les réseaux sociaux peuvent se montrer fort utiles.

Astrid Moulin, qui s'est fait connaître par son blogue Fringinto.com ainsi que sur les réseaux sociaux, a traversé plusieurs hivers torontois. Elle conseille de s'équiper sur place et anticiper. (Photo d'archives) Photo : Astrid Moulin

Il ne faut pas hésiter à regarder sur les groupes de discussion de son quartier par exemple, il y a aussi des gens qui vendent leurs affaires parce qu’ils quittent le Canada , conseille Astrid Moulin.

Garder un œil sur les rabais saisonniers peut également être une piste pour économiser, explique-t-elle.

Se protéger des infections… et de la dépression saisonnière !

Lorsque le mercure chute, nous avons tendance à passer plus de temps en intérieur, dans des espaces fermés. Bien que les logements et les bureaux soient ventilés, la docteure en médicine Katherine Rouleau conseille d’aérer quotidiennement quelques minutes par jour.

Il faut résister à l’envie de tout fermer hermétiquement. Littéralement, changer d’air !

La pandémie de la COVID a inscrit dans nos habitudes des gestes comme le port du masque et le lavage des mains. Mais les variants continuent de circuler, de même que les autres virus d’hiver n’ont pas cessé d’exister.

La vigilance reste donc de mise selon elle : on doit rester attentif à la densité dans les espaces, garder ses distances avec ses interlocuteurs et désinfecter ses mains plusieurs fois par jour et éviter de se toucher le visage, surtout les yeux, rappelle-t-elle.

Garder l'esprit frais. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

La médecin de famille, également vice-présidente de la santé mondiale et de la responsabilité sociale au département de médecine familiale et communautaire de l'université de Toronto, recommande également de faire attention à sa santé mentale. La dépression saisonnière touche plus de monde qu’on ne croit, et notamment les nouveaux arrivants .

Pendant l’hiver, le rythme du sommeil peut être perturbé, et nos organismes soumis à rude épreuve.

Prendre le soleil dès qu'il se présente

Pour Astrid Moulin, pour contrer le blues de l’hiver, rien de mieux que d’embrasser l’hiver, de ne pas vivre contre la saison . Elle y voit une occasion de se ressourcer et prendre soin de soi , et pourquoi pas se lancer dans de nouvelles activités, une bonne manière de rencontrer du monde .

C’est facile de s’isoler lorsqu’on vient d’arriver

L'importance d'être bien équipé prend tout son sens pour la Dre Katherine Rouleau, pour qui les balades et les sorties sont essentielles, pour prendre le soleil dès qu’on peut .

Et s’il n’y en a pas assez (ça arrive) de la vitamine D sous forme de complément alimentaire pour compenser.

Entretenir sa voiture et conduire sous la neige

Les pneus d’hiver ne sont pas obligatoires en Ontario. Mais Kristine d’Arbelles de l’Association canadienne des automobilistes (CAA) le recommande pour ceux qui peuvent se le permettre. Pour quelqu’un qui n’a jamais conduit sur la neige c’est une bonne idée , les caoutchoucs de ces pneus font qu’ils ont une meilleure adhérence et sont efficaces pour la traction .

Après des épisodes neigeux, ne soyez pas un igloo sur la route plaisante Kristine d’Arbelles. Elle invite les conducteurs à enlever la neige sur toutes les vitres des véhicules pour une meilleure visibilité, et aussi au-dessus de la voiture pour éviter que ça tombe sur la route et endommage d’autres voitures . Elle conseille aussi de dégivrer ses vitres après avoir démarré la voiture.

Kristine D'Arbelles, de l'Association canadienne des automobilistes conseille de particulièrement prendre soin de son véhicule pour le premier hiver. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, il faut s’assurer d'avoir du liquide de refroidissement est en quantité suffisante.

Pour cela, n’hésitez pas à vous plonger dans le manuel de votre véhicule, conseille John Montpellier, technologue à l’École des métiers et des technologies appliquées du Collège Boréal à Sudbury, suivez les recommandations du constructeur .

Les manuels expliquent les procédures à suivre, et parfois on n’a pas besoin de beaucoup de connaissances pour effectuer des vérifications

Attention aux angles morts. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Kristine d’Arbelles conseille, si on n’est pas à l’aise avec la mécanique, de procéder à une inspection pré-hivernale chez un garagiste.

Vérifier sa carrosserie

Gardez un œil sur la peinture de votre véhicule , prévient John Montpellier. Des bulles sur la surface peuvent être un indicateur que de la glace s’est infiltrée. Une carrosserie à nue n’est pas protégée de la corrosion et la rouille causée par les fondants routiers composés, entre autres, de sel.

La batterie est également un élément important à ne pas négliger, il faut les faire tester et en générale les changer tous les cinq ans , détaille Kristine d’Arbelles. C’est un des premiers motifs d’appels qu’on reçoit, des gens arrêtés sur le bas-côté avec une batterie à plat .

L'organisation conseille aussi de garder votre réservoir plein au moins au quart, pour protéger les composants électroniques.