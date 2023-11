Le Codiac 93,5 FM remporte le prix de la Station de radio universitaire à l’ADISQ

La radio étudiante de l’Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a remporté le prix de la Station de radio universitaire et collégiale de l’année — Marchés central et régional à l’ADISQ.

La remise du prix a eu lieu le 10 novembre à Québec, lors des rencontres de l’ ADISQ , un événement en marge du gala qui regroupe les gens de l’industrie.

Le directeur général de cette radio universitaire et communautaire, Cédric Ayisa, se réjouit de cette victoire.

C’est une grosse surprise pour nous surtout quand l’on sait qu’on était en nomination avec des radios avec des marchés plus importants , dit-il. On était très fiers parce que justement, on venait de loin.

La remise du prix à Codiac 93.5 FM lors des Rencontres de l'ADISQ, le 10 novembre, à Québec.

Selon lui, Codiac 93,5 FM a réussi à se démarquer entre autres grâce à sa direction musicale, qui a été revisitée cette année.

On a mis un peu plus de focus sur les artistes francophones et locaux, pour la plupart immergés , souligne Cédric Ayisa.

L’équipe de Codiac 93,5 FM s’est aussi beaucoup investie auprès des organisations du Grand Moncton pour donner de la visibilité à la scène locale.

On s’était dit dans les deux dernières années qu’il nous fallait remplir notre mandat universitaire et communautaire et notre positionnement communautaire était d’être le plus souvent dans les festivals et les événements culturels de la région pour en parler , explique Cédric Ayisa.

Codiac FM est en ondes depuis plus 50 ans. La radio a déjà gagné ce prix de l’ ADISQ , en 2005. Elle a également été nommée en 2019 et en 2022.

