« C'est odieux, c'est scandaleux, ça n’a pas de bon sens », lance le directeur général de la Table régionale des organismes communautaires du Centre-du-Québec et de la Mauricie (TROC CQM) au sujet de la subvention de 5 à 7 millions de dollars que le gouvernement du Québec a offerte pour accueillir les Kings de Los Angeles dans la capitale nationale.

L’argent ira au à Gestev pour la tenue d’une partie du camp d’entraînement et de deux matchs préparatoires de l'équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) au Centre Vidéotron à Québec. L'entreprise est une propriété de Quebecor.

Je suis jaloux, en même temps. On vient de faire le rehaussement des [organismes communautaires] en santé et services sociaux : 225 groupes et trois millions seulement. [...] Il en manque 50 [millions $] si on compte tous les besoins , affirme le directeur général de la TROC CQM , Sylvain St-Onge.

Il n’y a pas longtemps, on était réunis, tous les secteurs communautaires [ensemble], en se disant : comment on va attirer l'attention de l'État? On n'a pas pensé au hockey.

Dans le contexte actuel, il trouve inconcevable que le gouvernement ait fait ce choix.

Moi, je pense à des gens qu'il faut nourrir, à des gens qu'il faut loger. [...] Je suis incapable de penser à combien on pourrait mettre d'argent pour attirer pendant deux soirs du monde pour faire plaisir à des monsieurs qui veulent jouer au hockey, payer des millions par année. Je ne suis pas capable d'avoir une émotion par rapport à ça , dit-il.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin